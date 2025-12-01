Le arrancaron una ventana y una vez en el interior de la casa, la saquearon

Una vecina de Los Hornos vivió un momento de angustia al regresar a su casa y descubrir que había sido víctima de un robo mientras estaba fuera. Todo ocurrió en una vivienda de 74 entre 139 y 140, cuando la dueña salió alrededor de las 14 y volvió cerca de las 21, encontrándose con una escena alarmante: la ventana del frente había sido arrancada y la puerta de ingreso estaba entreabierta.

Ante la sospecha de que los ladrones pudieran seguir dentro, llamó a una vecina para entrar juntas. Una vez adentro, constató el faltante de varios elementos de valor, e incluso hasta de una pava eléctrica y encima, la ventana violentada. A simple vista, no detectaron otros faltantes, aunque la vivienda estaba revuelta.

Tras la llegada de los agentes policiales, la mujer confirmó que en la cuadra hay cámaras privadas que podrían aportar datos. Según lo observado en una de ellas, en horas de la noche se ve a un hombre trotando con una barreta, vestido con una campera de mangas color crema y el pecho marrón. Ese registro será clave para los autoridades policiales.

Aunque inicialmente dijo no tener testigos, luego aportó una información que podría acelerar la pesquisa. Un vecino del barrio le contó que vio a dos hombres ingresar a su casa durante la tarde. A uno lo reconoció: sería un sujeto apodado “Manotas”, que viviría en las inmediaciones de 140 y 75. Este individuo, según mencionó el vecino, habría ofrecido los objetos robados por internet. Todo está bajo investigación.