Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Política y Economía |DENUNCIAN UN “INDUSTRICIDIO”

Alertan sobre el cierre de fábricas desde la CGT

Alertan sobre el cierre de fábricas desde la CGT

Archivo

1 de Diciembre de 2025 | 01:21
Edición impresa

La economía sufre un “industricidio” que terminará reemplazando el empleo en la industria por el de aplicaciones como Uber o Rappi, alertó el secretario general de la CGT de Zárate-Campana, Carlos Gutiérrez. “Todos los días una empresa se achica, suspende, despide o directamente cierra, pero ¿qué empresas abrieron en estos dos años? Ninguna”, advirtió el dirigente gremial en declaraciones a la Agencia Noticias Argentinas.

La actividad en la industria metalúrgica cayó 4,6 por ciento interanual en octubre, un retroceso que borró los pequeños avances que el sector había conseguido desde el año pasado.

En términos mensuales, hubo un leve movimiento positivo del 0,3 por ciento, pero insuficiente para compensar las fuertes contracciones previas. El dato clave es que, en lo que va de 2025, el crecimiento acumulado es prácticamente nulo (0,1 por ciento) y la producción está 17,7 por ciento por debajo de los niveles de mediados de 2023.

El informe fue realizado por la Asociación de Industriales Metalúrgicos (ADIMRA) y arrojó que la utilización de la capacidad instalada cayó al 44,3 por ciento, uno de los valores más bajos de toda la serie histórica, similar a los meses duros de la pandemia. Es decir, más de la mitad de las máquinas del sector están paradas o trabajando a medias.

Gutiérrez, quien además disputa la conducción nacional de su sindicato de origen, la Asociación de Supervisores de la Industria Metalmecánica de la Argentina (ASIMRA), es psicólogo social y mando medio de Toyota, donde se produce la pick up Hilux.

Dijo que al programa económico “le pueden poner el nombre que quieran, pero nosotros lo llamamos industricidio, continuidad de Martínez de Hoz y Cavallo, que significa pérdida de la capacidad productiva y el capital social acumulado por generaciones de argentinos”.

LE PUEDE INTERESAR

Internaron de urgencia al exgobernador José Alperovich

LE PUEDE INTERESAR

La reforma del COU llega al recinto del Concejo

Las críticas de Gutiérrez también hacia un sector del sindicalismo, en particular a Luis García Ortiz, que conduce ASIMRA a nivel nacional desde hace cuarenta años y con quién tiene un conflicto judicial en reclamo de “elecciones limpias”.

“Los sindicatos siempre tuvimos, además de la responsabilidad de discutir salarios, la de crear conciencia nacional y conciencia de clase. Yo observo que el nuestro se desentendió de esa obligación y eso explica, al menos en parte, que haya pibes que laburan en una fábrica pero votan a Milei y celebran las importaciones”, dijo.

“Milei supo interpelarlos y nosotros no. ¿Esos pibes de veintipico no nos están diciendo algo? No podemos seguir ignorando esa realidad. Peor, no podemos enojarnos con ellos, tratarlos de estúpidos”, advirtió.

Gutiérrez consideró urgente “discutir la robotización, la incorporación de IA, los cambios drásticos que la tecnología le impone al mundo laboral”. Pero aclaró que “no para oponerse, sino para encontrar la integración más inteligente desde el interés de los trabajadores. Siempre hay opciones. Brasil, nuestro vecino y socio comercial, acaba de aprobar una reforma tributaria que es justicia social, es una de las cabezas de los BRICS, tiene mercados de exportación para hacer dulce. El que no esté en condiciones de llevar adelante esa pelea, que se vaya a la casa a disfrutar de los nietos”.

También desmitificó el trabajo de aplicaciones como posible salida laboral. “Ahora el desempleo se barre bajo la alfombra del cuentapropismo: autos para Uber y motos para Rappi. Pero es mentira que eso es laburo, es una especie de ilusión. Si metés en la cuenta el mantenimiento del auto, el desgaste, lo que hacés es comerte el capital”, dijo.

Finalmente agregó: “Y encima, manejando doce horas por día o más. Si compraste un auto cero y lo vendés con más de trescientos o cuatrocientos mil kilómetros, ¿cuánto perdiste? Además, ¿quién le presta guita a un chofer precarizado para renovar su unidad?”, señaló.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

VIDEO.- Hagan pasillo: Estudiantes, en semifinales

Cuándo asumirá Anacleto en Gimnasia y quienes son los nombres que integrarán la nueva CD

Dolor el rock local: quién era el músico platense que murió tocando en vivo

El Pincha espera rival: ¿habrá clásico platense en semis?

Una mañana con Saru, una de las golden que visitan el Hospital de Niños

El cuádruple femicidio de La Plata que conmocionó el país: comienzo el juicio al remisero, acusado de mentir

Citas, amor y sexo: después del medio siglo de vida

Los niveles de ruido en el centro de La Plata, muy por encima de lo saludable
+ Leidas

El Lobo enfrenta al Guapo con un objetivo clásico

La chicana que le salió mal a Central Córdoba

El beso, el próximo rival y Verón en el Country

Puntapié inicial para el traspaso del gobierno

Lo que proyecta gastar River en incorporaciones

Estudiantes: este equipo ya dejó una marca

Venezuela pide ayuda a la OPEP para frenar la “agresión” de EE UU

Ya se aplica la suba del 14,4% en los micros y hay amenaza de paro
Últimas noticias de Política y Economía

“3 a 0”: Milei vs. Tapia Otro ataque al mandamás del fútbol

La pelota no se mancha, pero la AFA...

En Diputados, LLA insiste con la primera minoría

La Justicia avanza con el decomiso de los bienes de Cristina Kirchner
Policiales
Heridas que no cierran: cuádruple crimen: nuevo capítulo judicial
Le cruzaron el auto y le apuntaron para robarle
Una joven volcó con su auto sobre la Avenida 60, pero se salvó de milagro
Le arrancaron una ventana y una vez en el interior de la casa, la saquearon
Sustraían cables de alta tensión en el complejo industrial de YPF: presos
Espectáculos
¿Chau chau adiós?: Miranda deslumbró en La Plata: quizás fue la última vez
Películas, charlas y Birri: el Festival de Cine Argentino celebra su tercera edición
Sabina se despidió de los escenarios
“Somos algo”: el guiño de Ian Lucas sobre su relación con Evangelina Anderson
“Con mi familia no”: Cvitanich se enojó con su ex, Chechu Bonelli, y salió al cruce
Deportes
El Lobo enfrenta al Guapo con un objetivo clásico
Puntapié inicial para el traspaso del gobierno
El León recarga energías antes de volver al trabajo
El beso, el próximo rival y Verón en el Country
Estudiantes: este equipo ya dejó una marca
Información General
Divorcios: limitan los tiempos de pago de la compensación económica
Fentanilo: revelan que se ocultaba su contaminación para vender igual
Casi la mitad de las personas con VIH se entera tarde
Más calor que lo normal en la Costa Atlántica este verano: el pronóstico del SMN
Renault deja de fabricar en Argentina tres autos que marcaron más de dos décadas

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla