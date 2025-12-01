Universitarios advierten que en 2026 sigue el conflicto

Buscan destrabar en la Legislatura la puja por el endeudamiento
Sin implementación de la Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria, no comenzarán las clases en 2026. Así lo decidió la Federación Nacional de Docentes Universitarios (Conadu) en un plenario nacional en el que participaron los docentes de la Universidad Nacional de La Plata, Adulp.
Con la participación de 30 gremios, el Plenario de secretarias y secretarios generales Conaduse decidió la puesta en marcha en 2026 de un fuerte plan de lucha que incluiría el no inicio del ciclo normal de las clases si no se implementa en su totalidad la Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria.
“La situación de la universidad es sumamente critica y si el gobierno no ofrece una solución las consecuencias de este desfinanciamiento histórico de la educación superior llevarán a una crisis que costará muchos años revertir”, señaló el secretario general de Conadu, Carlos De Feo.
Durante el plenario se compartió una evaluación del deterioro salarial en el sector y de las acciones realizadas durante el año para enfrentar “el feroz ajuste implementado por el gobierno de Javier Milei contra las universidades públicas en todo el territorio de la República Argentina”, informaron en la entidad gremial. Entre los logros, los docentes destacaron especialmente la aprobación en el Congreso del Proyecto de Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria, elaborado por el Frente Sindical Universitario, el CIN y la FUA.
En este 2025, los docentes universitarios realizaron numerosas protestas, con cerca de 30 días de paros y acciones de visibilización de un conflicto que, al parecer, no encuentra una solución en el corto plazo.
Los docentes universitarios además de pedir la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, reclaman urgentes mejoras salariales y la reapertura de la paritaria del sector, ya que desde que asumió el gobierno de Javier Milei quedaron atados a la paritaria de los gremios estatales.
Por otra parte, los docentes que integran Conadu histórica, realizarán un paro en toda esta semana reclamando una deuda del 43,95 por ciento, en defensa de la universidad pública y por el presupuesto para el sector universitario que busca aprobar el gobierno nacional. Cabe indicar que la medida de fuerza no afectará a los colegios y facultades de la UNLP.
