Comienza diciembre con la mira en el dólar y la recaudación impositiva

Comienza el último mes del año y el foco queda puesto en la evolución del dólar, además de los indicadores que difundirá el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC).
La primera noticia se conocerá hoy, cuando la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) de a conocer la recaudación tributaria nacional de noviembre, que podría marcar el cuarto mes de retroceso real consecutivo.
El organismo difundirá el dato oficial este lunes 1 de diciembre con la atención puesta en si los ingresos recaudados podrán superar la inflación del periodo o volverán a quedar por debajo como sucede desde agosto.
La cotización del dólar oficial , mientras, finalizó el mes con una suba gradual y contenida. A principios de noviembre inició con un valor de $1.475 y concluyó ese mes con el mismo valor.
Si bien obtuvo subas y bajas durante el décimo primer mes del año, la divisa concluyó el mes en el mismo nivel que a comienzos.
De esta manera, el tipo de cambio minorista comenzará diciembre a $1.425 para la compra y $1.475 para la venta.
En paralelo, el dólar blue inicia el último mes del año a $1.435.
Por el lado de los financieros, el MEP abrirá a $1.482,9 y el Contado Con Liquidación (CCL) hará lo mismo en $1.516,1.
El organismo que dirige Marco Lavagna tendrá un inicio de mes en donde difundirá varios indicadores. Entre los más importantes destacan el índice de producción industrial pesquero (IPI pesquero) y el IPI minero. Ambos datos corresponden a octubre.
Con respecto a la inflación, el INDEC dará a conocer el Índice de Precios al Consumidor (IPC) en la segunda semana de diciembre.
Concretamente, será el jueves 11 de diciembre cuando se conozca el costo de vida que registró noviembre. Se prevé que se mantenga por encima del 2%.
Durante la semana pasada, el Ministro de Economía, Luis Caputo, defendió el actual tipo de cambio en respuesta a quienes sostienen que está atrasado. “Primer caso en el mundo de un programa económico que aumenta las cantidades exportadas a niveles récord, con tipo de cambio ‘atrasado’”, posteó el jefe del Palacio de Hacienda sobre un gráfico que muestra el incremento de las ventas al exterior.
El posteo de Caputo, mediante la red X, se da en consecuencia de quienes dicen que el dólar “está atrasado”, frente a los economistas y referentes del sector privado que consideran el estado del tipo de cambio.
Por otro lado, el funcionario mantuvo una reunión con representantes de firmas británicas que operan en el país, y destacó su u optimismo por el 2026 debido a que se está dando una “convergencia de factores políticos, económicos y sociales muy positivos”.
Con respecto a esta semana, Caputo continuará con reuniones enfocadas en la implementación de las reformas estructurales que el Gobierno busca impulsar, vinculadas al plano fiscal y laboral.
