Pullaro apuntó a la corrupción en ANDIS al inaugurar un hospital

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, aprovechó la inauguración del nuevo Hospital Regional de Rafaela para contrastar la gestión provincial con el escándalo de presunta corrupción que sacude a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).
“Mientras en Argentina se discute la coima de la ANDIS, acá podemos demostrar que pagamos los medicamentos un 84% por debajo de los precios de lista”, afirmó, al marcar distancia del manejo nacionalen el tema salud. Ese sistema de compras le permitió un ahorro para la provincia de 182.000 millones de pesos, aseguran.
El mandatario subrayó que, pese al freno de la obra pública a nivel nacional, Santa Fe “aceleró” la ejecución de proyectos y logró finalizar el hospital “más moderno” del país, con una inversión superior a los 66.000 millones de pesos.
“En nuestra provincia a ningún santafesino le falta un medicamento”, remarcó, en un mensaje que buscó reforzar la idea de un Estado presente y transparente.
De la actividad participaron la vicegobernadora Gisela Scaglia, los ex gobernadores Antonio Bonfatti y Omar Perotti, ministros y autoridades locales.
Mientras, Andrés Gil Domínguez, abogado del niño platense Ian Moche en la causa que investiga irregularidades en la Agenci de Discapacidad, afirmó que en la Justicia argentina “hay una doble vara” para los hechos de corrupción y sostuvo que este caso debería avanzar “con otra celeridad”.
“Robarles a esas personas que son las más vulnerables y que necesitan una protección especial, no agrava el tipo penal en sí mismo, pero demuestra una gran perversidad”, sostuvo.
