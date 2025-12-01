Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

SIGUE BUSCANDO CONSENSO AL PRESUPUESTO Y REFORMAS

Santilli se reúne en Corrientes con Valdés

Santilli se reúne en Corrientes con Valdés

Archivo

1 de Diciembre de 2025
Edición impresa

El ministro del Interior, Diego Santilli, continúa con su gira, en el marco de la serie de encuentros que mantiene con los mandatarios provinciales, y viajará a Corrientes para reunirse con el gobernador Gustavo Valdés.

Estas reuniones que pidió expresamente el presidente de Javier Milei, tienen como objetivo que Santilli logre el respaldo necesario para “aprobar” el Presupuesto del año próximo sin alterar el plan de gestión que tiene el Gobierno nacional y priorizar el equilibrio fiscal y poner el foco en la concreción de los proyectos de ley vinculados con las reformas laboral, penal y tributaria.

Según declaraciones de Santilli, todo el equipo de trabajo de Milei continúa enfocado en conseguir las mayorías necesarias en el Congreso, para obtener la aprobación de reformas estructurales que plantean desde el La Libertad Avanza (LLA).

Desde que asumió como Ministro del Interior, ya se reunió con Martín Llaryora (Córdoba), Marcelo Orrego (San Juan), Ignacio Torres (Chubut), Gustavo Sáenz (Salta), Osvaldo Jaldo (Tucumán), Rolando Figueroa (Neuquén), Alfredo Cornejo (Mendoza), Carlos Sadir (Jujuy), Raúl Jalil (Catamarca), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Leandro Zdero (Chaco), Alberto Weretilneck (Rio Negro), Hugo Passalacqua (Misiones) y Gerardo Zamora (Santiago del Estero).

Para finalizar, Santilli sostuvo que el Presidente pretende mejorar el vínculo con el interior del país y mantener un diálogo abierto para acordar y trabajar en conjunto.

Renuncia
La senadora electa Patricia Bullrich presentó su renuncia al cargo de ministra de Seguridad Nacional a través de una publicación en redes sociales, donde difundió además la carta formal remitida al presidente Javier Milei, con agradecimientos.

 

