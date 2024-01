Con los mosquitos, la inflación del repelente sube entre 50 y 150%

La batalla contra la invasión de mosquitos se puso difícil en la Región porque los precios recargados por la inflación, en el caso de los productos repelentes se suma otro impulso en un contexto de alta demanda: en el comercio minorista señalan aumentos que pueden ir del 50 al 150 por ciento con respecto a las listas que se conocían hace una o dos semanas. Y ahí no termina todo, ya que en esos mismos negocios advierten que en buena parte del sector se encuentran con las góndolas vacías.

En relación a estos artículos que frenen a los molestos y últimamente peligrosos insectos picadores, vienen en gel, crema o aerosol, con fórmulas más o menos duraderas.

Ricardo Cuevas, almacenero de Berisso y vice presidente de la Federación de Almaceneros de la Provincia (FABA) aclaró que antes de charlar sobre precios “primero hay que ver dónde conseguir” en el segmento de provisión del comercio de cercanía. En ese sentido, sostuvo que “los mayoristas de La Plata no tienen ninguna clase de repelente a excepción de uno, que sale de costo 4 mil pesos y no trae casi nada”.

En la búsqueda de mercadería, contó que llegó a dar con algo de producto: “Una distribuidora entregaba tres cajas en aerosol y media caja en crema. Si tomo el precio en esa distribuidora, aproximadamente aumentaron un 150 por ciento. Tal vez, algo menos en la versión en crema, pero el aerosol se vendía a 1.400 ó 1.600 pesos y ahora se vende a 2.600, 2.700 de costo”. Al final de la cuenta se verá, aseguró Cuevas, entre 130 y 150 por ciento para en la etiqueta, comparada con la que estaba puesta a fines del mes pasado. “Y no hay precio de referencia porque no hay producto”, avisó el comerciante sobre el escenario para los próximos días.

También se preguntó “cómo puede ser” que hoy no se encuentre esa mercadería en los canales de provisión que usan los almaceneros y minimercadistas.

A la vez, lamentó que “el pequeño comerciante va a comprar al mayorista y paga lo mismo que el consumidor”.

“Especulación mosquito”

Por su parte, el titular de FABA, Fernando Savore, aportó un panorama de alcance sobre la Provincia: “Me la veía venir porque un par de semanas atrás había desaparecido el repelente del mayorista. Uno que yo vendía en 1.800 pesos lo tengo que vender a 2.700”. Luego, indicó que la marca líder del rubro “no se consigue y el que la tiene pide una fortuna. Lo mismo, con los insecticidas”, dijo y definió al fenómeno como “pura especulación mosquito. Ya no es inflación ni nada “, denunció.

Rafael, colega platense del directivo bonaerense, contó que “hay repelentes pero han subido mucho de precio”, dijo y pasó a detallar que “la marca más conocida ha aumentado muchísimo”, advirtió.

El comerciante destacó que “el repelente en aerosol de envase verde, que es el de larga duración, no lo he visto”, afirmó. Por otra parte, apuntó que “el naranja tiene un precio que me da vergüenza decir: es de 3.500 pesos”, aseguró.

En ese sentido, comentó que “el más económico es en crema. Habrá que buscar formas caseras para usar de repelente”, señaló el comerciante.

Vecinos de distintos barrios dieron cuenta de dificultades para conseguir repelentes en los grandes supermercados. “Hay góndola vacías, casi no se consiguen repelente, espirales ni tabletas”, señaló Laura, vecina de la zona de Plaza Italia.

Este panorama lo confirmaron desde un súper del barrio La Loma. “Nosotros pedimos y en dos días se va todo. Los clientes vienen todos picados a preguntar. La gente se lleva lo que hay, crema, spray, el verde, el rojo, lo que sea”, dijo un encargado sobre los repelentes en aerosol. “El repelente común está en 1.600 pesos y la crema chiquita está en 650”, detalló.

No obstante eso, el almacenero señaló que “el repelente de envase verde no llega, hemos pedido pero no envían. Los precios suben en una semana. No sabemos qué decirle a la gente, los mosquitos se los comen en la puerta del supermercado”, comentó.

Con respecto a insecticidas, remarcó que tras el faltante “están apareciendo”.

“Las 24 tabletas rondan los 2.500 pesos”, añadió. En tanto, los espirales, según cantidad y marca, pueden conseguirse por caja en valores de $1.050 a $1.300.