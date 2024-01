Paulo Dybala marcó el gol del empate de la Roma

Con gol del argentino Paulo Dybala de penal, Roma empató 1 a 1 frente a la Atalanta en el Estadio Olímpico de Roma, en el cierre de la 19na. fecha de la Serie A.

El neerlandés Teun Koopmeiners abrió el marcador para la visita a los 8 minutos de la primera etapa. Por su parte, el campeón del mundo en Qatar 2022, Dybala, decretó el empate tras anotar un penal a los 39 minutos de la primera mitad.

En el equipo del portugués José Mourinho ingresó en el segundo período otro campeón mundial con el seleccionado argentino como Leandro Paredes.

Tras el empate, Roma quedó octavo y, por el momento, fuera de toda competencia continental, mientras Atalanta está sexto.

Más temprano, Lazio, con Valentín Castellanos de titular, derrotó por 2 a 1 al Udinese, que contó desde el arranque del cotejo con Nehuén Pérez (ex Argentinos), Martín Payero (ex Boca) y Roberto Pereyra (ex River).

Por su lado, Salernitana, con el ingreso del exjugador de San Lorenzo, Agustín Martegani, cayó como local ante Juventus, por 2-1.

En la apertura de la jornada, Milan derrotó como visitante a Empoli por 3 a 0, de visitante con goles de Ruben Loftus-Cheek, Olivier Giroud y Chaka Traoré.