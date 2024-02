Ganadoras del súper premio: El Cartonazo repartió 4 millones entre dos lectoras

El súper Cartonazo que se puso en juego ayer repartió entre dos lectoras un pozo acumulado de 4.000.000 de pesos. Las afortunadas fueron dos platenses, Mailén Canutti y Analía Fabro y con el monto podrán hacer frente a proyectos postergados, como por ejemplo, arreglos de vivienda y ahorro.

La primera ganadora que se presentó en la redacción de EL DÍA fue Mailén Gilda Canutti, de 27 años, una lectora de EL DÍA del Barrio Malvinas, de la localidad de San Carlos.

Mañana arranca una nueva ronda del juego y se renuevan las chances de ganar

La joven se mostró muy feliz por la suma de dinero a la que accedió con el Cartonazo y contó que se gana la vida trabajando como empleada doméstica en casas de la Ciudad. Su idea es empezar a construir su casa para ella y sus hijos de 2 y 4 años.

En tanto, en horas del mediodía acreditó ser otra de las ganadoras con los 15 números completos del cupón, Analía Isabel Fabro, una lectora de 49 años del barrio El Rincón de Villa Elisa.

Su familia está conformada por su esposo Gastón y sus hijas Martina -19- y Brisa -17-.

Analía es ama de casa y con el premio proyecta hacer algunos arreglos en su casa y una base de ahorro para colaborar con los estudios de Martina, que cursa el segundo año de abogacía, y de Brisa, que en unos días comienza a estudiar en la facultad de Veterinaria.

“Hace unos días hubo que comprar unas fotocopias que salieron 15 mil pesos, por eso es importante tener algo de dinero disponible para el estudio de ellas. Estoy muy contenta. Es la primera vez que gano algo, me faltaban dos números para completar el cupón y cuando lo logré, no lo podía creer, me preguntaba si estaría bien”, comentó la ganadora entre risas.

El Cartonazo repartió 2.000.000 de pesos para cada una de las ganadoras. Una vez más el pozo se repartió en partes iguales, tal como lo establecen las bases y condiciones del juego.

Como se recordará, debido a que en las semanas anteriores el Cartonazo quedó vacante, ayer se definió un premio acumulado de 4.000.000 de pesos.