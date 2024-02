Un árbol “bajo arresto” durante más de un siglo

Un árbol baniano (o higuera de Bengala) ubicado en el noroeste de Pakistán, que fue encadenado por un oficial borracho del ejército británico después de “arrestarlo” durante el opresivo período colonial de la región, continúa “detenido” con sus soportes de metal desde hace más de un siglo. Se dice que el llamado arresto fue realizado en 1898 por el oficial británico James Squid en Landi Kotal, una ciudad cerca de la frontera con Torkhan. Islam Khan Shinwari, el jefe de la tribu Khogikheil de Landi Kotal, dijo: “Mi abuelo Fateh Khan Shinwari me contó que el oficial del ejército británico James era un hombre despiadado que encadenó este árbol en 1898”. Shinwari agregó que el lugar donde existe actualmente el árbol le pertenecía a sus ancestros, pero que en ese momento el ejército británico se lo había quitado a la fuerza a su familia y había construido allí un comedor de oficiales. A pesar de que Pakistán se independizó del dominio colonial británico en 1947, las cadenas siguen colocadas desde entonces. Y una placa cuenta la historia de la detención para los turistas curiosos: “Estoy bajo arresto. Una noche, un oficial británico muy borracho pensó que me estaba mudando de mi ubicación original y ordenó al sargento que me arrestara. Desde entonces estoy detenido”. El árbol, que ahora se encuentra en los terrenos del acantonamiento de Landi Kotal del ejército de Pakistán, sigue siendo una atracción para turistas, extranjeros y locales. Según estudiosos del tema, el árbol “muestra la opresión del dominio británico en el subcontinente. Si un oficial británico podía encadenar un árbol, hay que imaginar cómo trataban a los lugareños de esa época”.