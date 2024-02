El drama de las apuestas en línea: cuando lo lúdico le abre paso a la destrucción

En las camisetas de fútbol, en las cuentas de influencers importantes, en portales y en programas de gran audiencia como Gran Hermano, las publicidades de las casas de apuestas online bombardean a toda hora, por todos los frentes y esto no resulta inocuo.

Hace tiempo que los docentes notan con preocupación como los adolescentes se acercan peligrosamente al juego y lo que en un principio es solo diversión rápidamente se torna en un problema.

Es que el atractivo de las apuestas online radica muchas veces en lo recreativo, no es como otros tipos de juego de azar donde queda librado al azar, por ejemplo la ruleta o las tragamonedas, a lo que también se puede apostar online. En el caso de las apuestas deportivas los jugadores sienten que pueden controlar la situación, que no dependen de la suerte sino que eligen al equipo que tiene más chances de ganar, al goleador que ellos consideren mejor o cualquier otra factor que los haga sentir que tienen todo bajo control. Pero no es así. Por supuesto que “puede fallar” y no siempre gana el favorito, no siempre aciertan y así comienzan los dolores de cabeza.

Pero un factor determinante en el juego online es la falta de regulación lo que hace que a pesar de estar prohibida para menores de edad, por medio de terceros estos puedan crearse una cuenta y como pueden acceder a las billeteras virtuales desde los 13 años, una vez que alguien les crea el perfil nada los detiene.

Generalmente el primer acercamiento es recreativo así le sucedió a Martín -nombre que eligió para resguardar su identidad- quien contó que las primeras veces que apostó fue porque estaba en su casa aburrido, “muchas veces cuando estoy mirando algún partido de equipos de los cuales no soy hincha, le pongo una ‘fichita’ para hacerlo más interesante”.

De un día para el otro esa “fichita” dejó de ser algo eventual para repetirse cada fin de semana y las apuestas no se limitaron solo al fútbol argentino sino que mira lo que ofrece la plataforma y realiza “combinadas”, en las entran partidos de ligas europeas, mexicana y estadounidense, NBA, tenis, boxeo, lo que haya.

La oferta es ilimitada. Basta con desplegar el menú de una de estas plataformas para observar que se puede apostar desde los deportes más tradicionales hasta ajedrez, cricket o dardos, entre otros. Pero además también hay secciones destinadas al entretenimiento como quien crees que ganará Gran Hermano, o que película se llevará un Oscar. Todo lo que se pueda adivinar, esta contemplado.

A pesar de su tendencia a apostar, Martín asegura que no tiene un problema. El se pone un límite diario, a su entender razonable y por ahora le ha dado resultado.

Cuando la diversión se vuelve un problema

El lado lúdico está, de eso no hay dudas, pero el problema comienza cuando se cruza ese límite. “El juego es de por si el reino de la construcción, de la libertad, de la ilusión, lugar de conquista del ser humano. Pero en el juego patológico/adictivo hay una ruptura de la creatividad, por lo que la actividad de juego pierde su efectividad y pasa a ser un impulso irrefrenable dónde la persona no puede pensar y repite compulsivamente. La persona juega en el juego de la repetición no elaborativa, no constructiva sino destructiva”, aseguró la licenciada en psicología Gabriela Pavoni, directora de la Fundación Vejovis, centro especializado en salud mental y adicciones.

No existe un solo motivo o una explicación única por la que una persona pierda el control en el juego, “no hay una única causa, nosotros hablamos de multicausalidad”, aseveró la licenciada y explicó que “por lo general la clínica muestra que la persona lo que busca es mitigar algún tipo de padecer o dolencia que al no poder poner en palabras lo actúa -en este caso- por medio del juego, juego que pierde la parte lúdica, creativa y de diversión para pasar a ser un sostén de carencias internas y así fortalecer la fragilidad de esa persona”.

A primera vista el problema principal es el económico, pero las consecuencias escalan rápidamente hasta llegar a cada ámbito de la vida. “La adicción pasa a ser una conducta que comienza a repercutir en los diversos plano de acción de la persona, desciende el nivel académico, laboral, perdida de vínculos, ansiedad y angustia. Se ingresa en una marcada inestabilidad emocional”, destacó la profesional.

Peligros y recomendaciones

Las plataformas de juego online abrieron un nuevo escenario que preocupa a los profesionales, es que tal como se mencionó a pesar de que sea ilegal que jueguen los menores estos encontraron la manera de participar.

En ese sentido desde la Defensoría del Pueblo bonaerense manifestaron que “el incremento exponencial de las apuestas en línea plantea riesgos para la salud mental y el desarrollo de adolescentes y jóvenes adultos involucrados en la actividad” y en línea con lo que expresó Pavoni indicaron que “los apostadores online patológicos suelen atravesar un deterioro de sus vínculos familiares y sociales que pueden estar acompañados de otros inconvenientes” como “sedentarismo, obesidad, alteración del sueño, aislamiento, tendencia a mentir y realizar gastos compulsivos”.

Por último la licenciada detalló que la persona que sufre una adicción “no se entregan al juego sino que se pierden en él, quedando atrapado en esas redes del juego de dónde no pueden liberarse; el tiempo y el dinero dejan de tener sentido en si mismo, el sentido es puesto en la compulsión a jugar”.

Ante esto, la Defensoría emitió una serie de recomendaciones para evitar caer en un uso peligroso de las plataformas de apuestas. El principal es establecer límites de tiempo y de dinero, una vez alcanzados la sesión de juego se detiene. Además el apostador puede hacer una autoevaluación con la que puede “revisar su comportamiento de juego a través de un test”, explicaron. Además las mismas plataformas cuentan con medidas de prevención, “el apostador puede solicitar un período de tiempo fuera que podrá ser de 24 horas, una semana, un mes o cualquier otro plazo con un máximo de 6 semanas” o recurrir al botón de salida rápida que da “la posibilidad de cerrar inmediatamente la sesión de juego y no volver a ingresar por 12 horas”.