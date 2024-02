Aumentan los reclamos de usuarios por falta de agua en distintos barrios

Los reclamos de los vecinos por la falta de agua o la baja presión en el servicio no cesan. Desde diferentes barrios de La Plata llegan a este medio quejas de los usuarios que pagan las facturas de ABSA en tiempo y forma pero así y todo tienen serios inconvenientes para hacer uso del agua corriente.

“Hace 20 días que venimos llamando a ABSA porque en la zona de 80 entre 7 y 8 no tenemos una gota de agua durante el día. Tenemos que levantarnos a la madrugada para juntar en baldes y botellas. Es una locura, estamos sin dormir para ir a trabajar. Cuando reclamás a la empresa te dicen que están arreglando caños en la zona, pero no vemos ninguna cuadrilla por acá”, contó Fernando, vecino de Villa Elvira.

El hombre además dijo que la bomba de 7 y 76 “ no funciona hace rato”.

Un caso similar es el que denunció Daniel, de 93 entre 5 y 6, que comentó que “el problema con el agua lo tenemos todo el año, es un suplicio. Pero en verano se acentúa mucho más. Y hace años que es así, la empresa no invierte, no genera infraestructura para mejorar las cosas y sólo denuncia vandalizaciones sobre las perforaciones, no se puede creer”.

Por su parte, vecinos de Tolosa piden por mejoras en el servicio porque están con las canillas secas hace días. “Es una vergüenza, hace un año que venimos pidiendo que mejoren el servicio”, indicó un vecino que marcó que de 13 a 19 y de 520 a 526 están sin agua hace días, lo mismo que sucede de 1 a 7 y de 520 a 528.

OBRA PROGRAMADA

Por otra parte, ABSA informó que por trabajos programados, un sector de Los Hornos podría hoy sufrir falta de agua. Hoy se va a reparar una cañería en 60 entre 137 y 138. De esta manera, los vecinos deberán estar alertas y, en caso de que así lo permita el servicio, resguardar agua para el día. Los trabajos afectarán con baja presión y/o falta de agua, por la mañana”, agregaron en el comunicado oficial. La zona afectada en Los Hornos será desde 56 a 64 y desde 137 a 140.