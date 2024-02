Otro ataque de madrugada en un edificio

Una banda de ladrones, integrada aparentemente por menores de edad y a cara descubierta, ingresaron a un edificio del centro platense y se hicieron de una moto de alta cilindrada valuada en un monto millonario. De acuerdo informaron fuentes oficiales, el hurto fue durante la madrugada sobre calle 5. Según reveló el dueño de la motocicleta, los menores “abrieron el portón” forzándolo. Al entrar, “fueron directo a la moto” pero sospecha que hubo un entregador “porque está en una cochera que no se ve desde la calle. Si no sabes dónde está, no podes ir directo a la moto”, agregó.

Los cinco delincuentes quedaron filmados por una cámara de seguridad y por estas horas son buscados por los agentes policiales, quienes ya tomaron conocimiento del caso.