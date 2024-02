Ex empleados de un restorán hacen gestiones para abrir en otro lugar

Tras el cierre de “Vinito, chinchineo y platitos”, los exempleados van detrás del sueño de abrir un nuevo restorán en La Plata.

Es que el restó situado hasta hace pocos días en Barrio Hipódromo, anunció el final de una etapa el mes pasado, ante la sorpresa de propios y extraños.

Tal como trascendió, los trabajadores y trabajadoras llegaron a un acuerdo con uno de los socios fundadores para volver a abrir las puertas, en otro lugar.

En esta oportunidad, quedará en manos de los empleados. Con el aval de uno de los socios fundadores, ya no se encontrarán en diagonal 74 entre 115 y 116.

Otras de las novedades serán el nombre y la marca puesto que involucra un conflicto legal.

Desde la pandemia hasta estos últimos días varios sitios gastronómicos con historia y sello propio fueron bajando la persiana. En su mayoría, fueron decisiones forzadas por la crisis económica.

El caso de “Vinito” como se lo conoció popularmente, tuvo otras aristas. En poco tiempo recorrió el camino como para transformarse en referencia de la gastronomía. Incluso, se le atribuía una clientela fiel que llenaba el comedor a diario.

La propia encargada sorprendió a sus clientes una noche de fines de enero con el anuncio: “Hola, soy Vero, con mucho dolor tengo que informar que el propietario de Vinito decidió de manera abrupta y sin previo aviso cerrar. Dejando sin trabajo a 13 personas y sin instancia previa de diálogo”, comenzó. Y describió la situación: “No tengo mucho para decir, pero quiero dejar en claro que no es por la crisis actual, ya que Vinito fue un lugar que sentíamos el privilegio de trabajar a salón completo todas las noches. Gracias a que ustedes en este contexto nos seguían eligiendo. Esta decisión abrupta y de un día para el otro, además me deja muy expuesta como profesional. Pero que no puedo hacer nada para revertirla ya que no soy la propietaria capital. Sólo soy la creadora creativa del espacio y empleada jerárquica pero empleada al fin como el resto de los 12 trabajadores, que quedaron también como yo sin trabajo”, indicó.