Afirman que ya hay más autos de las App que taxis

Sacar el teléfono y pedir un auto para moverse por la Ciudad sin siguiera decir o escribir una palabra, se ha transformado en una práctica que, pese a estar en el terreno ilegal, no se detiene: según se estima entre los taxistas, el avance de las aplicaciones de autos es de tal magnitud que suman más autos que los taxis habilitados en circulación por la Ciudad.

La protesta de los taxistas y remiseros contra las plataformas para celulares se reavivó ayer con un corte de calle que realizaron frente a la estación de trenes, en 1 y 44, varios choferes enrolados en la “Asociación Taxistas Calle 43”.

Por su parte, Juan Carlos Berón, titular del Sindicato de Choferes de Taxi, sostuvo en este contexto que “hay muchos autos. Incluso, traen viajes de Capital acá y se quedan trabajando. Esto es muy jodido para taxistas y también los remiseros, que la sufren como nosotros”, dijo sobre el cuadro y avanzó luego con números: “No creo que haya menos de 2 mil autos trabajando con las aplicaciones. Lo mismo que taxis: debería haber 2.131 habilitados en la calle, pero hoy, por no poder renovar unidades o pagar los arreglos, no hay más de 1,600 taxis. Las aplicaciones nos superan”, lamentó el dirigente.

Esta vez, la protesta derivó de un enfrentamiento entre conductores de ambos sistemas, en horas de la mañana.

Los taxistas realizaron un piquete en 1 y 44 para protestar por la “falta de controles” y el “permiso que les dan para trabajar a estos autos de forma ilegal”, aseguró un portavoz de esa movida.

La movida se planteó cerca de las 8, cuando la estación concentra mucho movimiento. Explicaron los taxistas que el corte de calle se originó porque “los que paramos en la Estación le pedimos en varias notas al Municipio que se persiga al transporte ilegal pero hoy había unos diez autos de Uber esperando viajes. Fuimos a decirles que no correspondía que estén ahí, y vino la Policía. El tema es que no sólo que no nos dio la razón sino que autorizó a los Uber a tomar los viajes cuando saben que es ilegal”.

Según testigos, hubo fuertes cruces entre los taxistas y los conductores de la App, quienes se negaban a dejar el lugar. Es por eso que debió tomar intervención la policía.

“Esto recién empieza y vamos a seguir de paro”, manifestó otro taxista bien temprano y agregó que “lo ilógico de esto es que la policía le autoriza a Uber a tener una parada en la Estación de trenes, cuando saben que está prohibido en La Plata”.

Lo cierto es que cerca de las 9 se hicieron presentes autoridades de la Municipalidad y se comprometieron “a montar un operativo en la parada de la Estación desde mañana para inspeccionar a los Uber. Nos dijeron que si no tienen habilitación van a proceder al secuestro del auto”, indicó el referente que habló con este diario.

Según Berón, las Apps “nos sacan el 50 por ciento de los viajes cuando nosotros somos un transporte legal, que paga impuestos”. En ese sentido, reconoció que en la calle hay tensión entre choferes de ambos sistemas. “Un día va a pasar una desgracia”, calculó.

En los próximos días, la entidad que dirige llevará a la Comuna un pedido de refuerzo de los controles y a la vez plantearán que el Municipio directamente comande una acción que elimine a las plataformas como Uber, Didi o Cabify en la Ciudad.

“Metés 3 o 4 autos adentro pero los demás siguen funcionando”, dijo y ante eso propuso aplicar una receta que se usa en Berisso, según indicó: “Los tienen bloqueados por una decisión judicial. El municipio, al declarar ilegal a las aplicaciones le pide a la justicia que bloquee la aplicación”, apuntó.