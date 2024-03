Nació el hijo del ciudadano ruso asesinado en Lanús

El 22 de enero pasado, en el Sanatorio Itoiz de Avellaneda, nació el hijo del ciudadano ruso asesinado en Remedios de Escalada, partido de Lanús. Fue por 15 días que Eugenio Sipatov, su papá, no llegó a conocerlo: el hombre, de 40 años, argentino por adopción, fue asesinado por motochorros, que lo asaltaron en la puerta de su casa.

Vladyslava -o Vlada, como la llaman amigos y familiares- Sukhovyeyeva, de 39 años, es la mamá.

La familia encierra toda una historia, que colisiona con la realidad geopolítica internacional, ya que ella es ucraniana. Ambos países están en guerra.

Sin embargo, eligieron formar una familia en la Argentina y se encontró con otro drama: el de la inseguridad en la Provincia de Buenos Aires. La mujer hoy encabeza el pedido de justicia por el crimen de su esposo, ocurrido el 7 de enero.

Los asesinos están libres: la Justicia liberó a los dos menores de edad que habrían participado del ataque y no hay noticias sobre otros dos sospechosos mayores.

“Iarik me da fuerzas. Si intento estar bien, es por él. ¿Sabés que no lo veo parecido ni al papá ni a mí? Lo veo más parecido a la abuela de Eugenio”, contó Vlada a la señal TN.

“Vivir acá ya me da medio. Siento que no puedo salir con el cochecito a pasear a mi bebé, porque me da terror. Por el otro, amo esta casa, porque es la casa que Eugenio construyó para nosotros. Quiero que Iarik sepa todo lo que su papá hizo por él”, concluyó.