Más cambios en X, en busca de su nueva identidad

Los planes que tiene Elon Musk para X, antes Twitter, parecen no tener fin. A lo largo de las siguientes semanas la red social cambiará y puede que los usuarios no estén preparados para estas modificaciones. Hasta ahora, la gran mayoría de las novedades de X no han tenido la acogida esperada.

Redes sociales

Eliminar los likes y retuits de las publicaciones no parece que sea el camino a seguir si Elon Musk espera que X siga formando parte de la vida cotidiana de los usuarios. Sí, las dos funcionalidades que han llevado a Twitter a convertirse en una red social mayoritaria dejarían de existir en las próximas semanas.

No es la primera vez que Elon Musk expresa su descontento con la interfaz actual de X. Ahora parece que quiere poner fin a todo lo que le molesta de la red social, siendo los likes y los retuits de las publicaciones dos elementos que, desde su perspectiva, sobran en X.

Ha sido gracias a Abhisek Yadav (@yabhishekhd) que se ha podido conocer cómo será el nuevo diseño de X. El usuario publicó una imagen en la que se muestra esta interfaz que sustituirá a la actual y que debería implementarse a lo largo de las siguientes semanas.

En la imagen se puede ver con total detalle que las publicaciones de X perderían por completo el número de likes y retuits recibidos. Las publicaciones solo mostrarán el número de visualizaciones que han obtenido, cambiando por completo cómo los usuarios ven X.

Pese a que el cambio es drástico, se está hablando acerca de que el número de likes y retuits seguirá estando presente. Eso sí, para poder ver las cifras habrá que ingresar dentro de la publicación debido a que en la pantalla principal de X no se mostrarán.

Elon Musk ya ha cambiado cómo se muestran las citas dentro de X así que esta modificación no sería impensable y más cuando entra dentro de lo que se puede esperar del actual dueño de X. Todavía se desconoce la fecha en la que se implementará, aunque es más que probable que sea a lo largo de los siguientes meses.

Chatbot

Por otra parte, el magnate estadounidense anunció el lunes que hará que Grok, su chatbot de inteligencia artificial (IA) y rival de ChatGPT, sea de “código abierto”, mientras se profundiza su enemistad con OpenAI.

Musk presentó a Grok a finales del año pasado en un intento por alcanzar a OpenAI, compañía que ayudó a crear en 2015 y que revolucionó la industria con su herramienta ChatGPT, capaz de crear textos e imágenes con simples comandos escritos. Musk dejó OpenAI unos años más tarde y la semana pasada presentó una demanda contra la empresa acusándola de romper su misión fundacional de ser una entidad sin fines de lucro.