Se supo el verdadero motivo de la separación de Diego Leuco y Sofi Martínez

La relación de Diego Leuco y Sofía Martínez llegó a su punto final, luego de varios idas y vueltas. Luego de dos años, desde Socios del Espectáculo confirmaron la separación definitiva.

Rodrigo Lussich aseguró que “fueron novios, se separaron, quedaron como amantes en esa nebulosa en la que se empantanan dos que no pueden cortar y cada tanto tienen encuentros íntimos, ahora rompieron para siempre. Ya ni roce hay, nada, no van a volver, están separadísimos”.

En el ciclo de chimentos, Paula Varela sostuvo que “el primero que no quiso fue él, la boludeó y ella se cansó”. Tal parece que entre los periodistas “se terminó la buena onda”, le pusieron fin a la convivencia y ahora “cortaron todo contacto”.

“En un momento la quisieron remar pero no funcionó y ya está, listo, se acabó todo. El amor no es remo ni sacrificio, es otra cosa, es ganas de estar y pasarla bien y acá evidentemente no había ganas”, concluyó Lussich.