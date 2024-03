Se dejaron ver en familia Kate y Guillermo

En medio de un total de hermetismo pero también de rumores, principalmente sobre la salud de Kate Middleton, los príncipes de Gales han iniciado una campaña con la que pretenden acercarse al público. Fue en The Windsor Farm Shop, una tienda de productos agrícolas cercana a su domicilio donde, segúnel The Sun, estuvieron tras pasar la mañana con sus hijos. “Los niños no estaban con ellos, pero es una buena señal de que estaba lo suficientemente sana como para ir de compras”, ha afirmado uno de los testigos que vieron al príncipe Guillermo y Kate Middleton, asegurando que ella parecía “feliz, saludable y relajada”.

Anoche comenzaron a aparecer fotografías del matrimonio real que, además de irse de compras, también habría ido a ver a sus hijos George, Charlotte y Louis, a una competición deportiva celebrada en su colegio.

A pesar de esta inesperada reaparición con su familia, los planes de la Casa Real británica no se han modificado y Kate estará “guardada” hasta después de Semana Santa. Todo apunta a que será a partir del 17 de abril, cuando sus niños acaben las vacaciones de Pascua, cuando la princesa de Gales retome su agenda oficial.

Por otro lado, el diario Sunday Times ha asegurado, citando a fuentes cercanas a Kate y Guillermo, que estarían dispuestos a dar un paso al frente para hablar sobre la salud de la princesa y contar qué ha sucedido en estos dos largos meses.

El anuncio de los funcionarios del palacio de que Kate, de 42 años, se sometió a una cirugía abdominal no especificada y estaría fuera del ojo público durante semanas desató conjeturas y chismes sobre su salud. Pero la admisión sobre que alteró una fotografía oficial de su familia, una imagen que podría haber servido para tranquilizar a la gente, empeoró aún más las cosas.

Es un raro paso en falso para la princesa, que casi no ha tenido tropiezos en su travesía de ser la tímida novia “plebeya” de Guillermo a la glamorosa joven madre que, más que cualquier miembro de la realeza desde la princesa Diana, impulsó la popularidad y el atractivo de la monarquía británica en todo el mundo.

Ha disfrutado de una cobertura abrumadoramente positiva por parte de la prensa en los últimos años, pero su relación con los periodistas no siempre ha sido fácil.