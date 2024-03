Se profundiza la caída del consumo de carne en la Ciudad

Las carnicerías de La Plata están enfrentando una crisis sin precedentes, donde sólo trabajan bien durante los días de promociones bancarias, cuando los clientes compran mercadería para consumir en la semana. El panorama en la Ciudad se condice con la situación general que indica un reciente informe de Cámara de la Industria y el Comercio de Carnes de la Argentina (Ciccra), que registró que el consumo de carne vacuna cayó 8,2 por ciento durante los primeros dos meses del año.

Si bien los carniceros de la Ciudad aseguran que enero y febrero suelen ser meses donde cae el consumo por las vacaciones, reconocen que este año las ventas disminuyeron mucho más de lo que tenían estimado.

“La caída de la venta de carne es estrepitosa, la gente ya no come, ha dejado a la carne en segundo o tercer lugar”, comentó el carnicero Juan Marchán. “El único día que se trabaja un poco más son los sábados con los descuentos del banco porque la gente no tiene dinero y no le alcanza para comprar la carne. No sé a dónde va a parar esto, cada día está peor”, agregó el comerciante.

En ese sentido, el hombre destacó que “sin embargo la carne sigue con aumentos, no sé si no quieren venderle más a la gente o qué, pero todas las semana hay un retoque”, en crítica a los frigoríficos que continúan remarcando el producto.

“Tenemos clientes con compras que son irrisorias, que te dan pena: se llevan medio kilo o un cuarto de carne picada para hacer una salsa. Esto se está haciendo insostenible”, manifestó Marchán.

En la misma línea, en una carnicería de la zona de la Estación de Trenes contaron que aunque “de los tres aumentos fuertes que hubo desde diciembre sólo aplicamos el último porque ya no podíamos seguir absorbiendo los costos, bajó muchísimo la venta. Hace rato que venimos comprando menos a los frigoríficos porque no podemos vender como antes”.

Para colmo de males, el clima tampoco colabora para la salida de algunos cortes económicos o eventuales. “Hacemos promociones de caracú y picada, que es lo que menos se vende en verano, pero con el tema de las lluvias la gente ni prende la parrilla, así que tampoco se estuvo vendiendo asado ni vacío”, remarcaron en el local.

Lo que casi ya no se vende, salvo para las fiestas de fin de año son el peceto y el matambre. “Llevan mucha elaboración y aunque quizá por momentos no están tan caros, a la gente no le conviene porque no lo mete en el horno así no más para comerlo”.

“Bajó el consumo un 30 por ciento, es muy serio esto. De lunes a viernes no se mueve nada y el sábado los clientes se estoquean para la semana. Vienen con dos o tres teléfonos a comprar para que el descuento sea mayor, es una cosa de locos”, expresó el dueño de una carnicería de 3 y 45.

“Lo que se venden son las cosas que rinden: carne picada, milanesas hechas, y no mucho más”, dijo el hombre.

“Vendo menos, compro menos, gano menos y los gastos fijos siguen aumentando, ese es uno de los grandes problemas que tenemos. Porque las facturas de luz se duplicaron y para poder trabajar las tengo que pagar igual”, manifestó el carnicero.

Como publicó este medio, en febrero el consumo de carne vacuna alcanzó los 44,6 kilos anuales por persona, el menor nivel desde inicios de 2011, según datos del último informe mensual de Ciccra.

Fuentes vinculadas al sector de frigoríficos explicaron a este medio que el aumento del precio de la carne “siguió la evolución de la inflación durante 2023 y los salarios han perdido poder de compra lo que repercute en una disminución del consumo. Por otra parte la oferta de ganado es algo menor que años anteriores producto del clima y la sequía del año anterior estimándose que la faena del año 2024 se ubicará en alrededor de 13 millones de cabezas, es decir, se espera una baja de 1 millón de cabezas”.

