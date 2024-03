La Plata en alerta amarillo por fuertes tormentas: a qué hora se esperan, según el SMN

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) activó este martes el alerta amarillo en La Plata ante la llegada de fuertes tormentas. Luego de la abundante lluvia de ayer, que estuvo acompañada por una intensa actividad eléctrica y hasta granizo en algunas zonas, para hoy el organismo vuelve a poner en guardia a los platenses.

La advertencia supone que "el área será afectada por tormentas, algunas localmente fuertes. Las mismas podrán estar acompañadas por ráfagas intensas, importante actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y principalmente abundante caída de agua en cortos períodos". Además indica que "se estiman valores de precipitación acumulada entre 50 y 70 mm, pudiendo ser superados en forma puntual".

Durante la mañana la jornada se presentará nublada en la Ciudad y pasado el mediodía el tiempo desmejorará sobremanera. Es que por la tarde el SMN pronostica que llegarán los chaparrones y ya por la noche las fuertes tormentas se harán sentir nuevamente en toda la región.

Por otro lado, se espera viento del sector este, que rotará al noreste y más tarde al norte. Además la temperatura mínima será de 19 grados y la máxima de 25 grados.

Así sigue el tiempo en La Plata, según el SMN

Las buenas noticias en cuanto al clima deben esperar ya que para mañana, miércoles, se anuncia otra jornada pasada por agua. El pronóstico del tiempo que brinda el SMN sostiene que por la mañana habrá tormentas aisladas y chaparrones, mientras que por la tarde y la noche tormentas, más fuertes al cierre de la jornada, incluso con ráfagas que podrían alcanzar los 69 kilómetros por hora.

Ya el jueves la situación cambia y las malas condiciones se despiden. Se espera cielo parcialmente nublado, con un termómetro que oscilará entre los 11 y los 18 grados. El viernes, por su parte, el organismo anticipa cielo despejado, y una mínima de 10 grados y una máxima de 19 grados.

¿Y el finde? Tanto para el sábado como para el domingo se espera poca nubosidad y una temperatura que llegará hasta los 26 grados.

Hay 8 provincias bajo alerta meteorológico

En este marco, el Servicio Meteorológico Nacional volvió a emitir para hoy alertas por tormentas fuertes, que podrían incluir caída de granizo y ráfagas de viento, con varias zonas afectadas.

El organismo indicó que el alerta amarillo rige este martes para la Ciudad de Buenos Aires, toda la provincia de Buenos Aires, el noreste de La Pampa, el sur de Córdoba, norte y centro de Santa Fe, norte y oeste de Entre Ríos, todo Corrientes menos el norte, centro y sur de Santiago del Estero, noroeste de Salta y todo Jujuy menos la cordillera.

Recomendaciones del SMN por tormentas fuertes

* No saques la basura. Retirá objetos que impidan que el agua escurra.

* Evitá actividades al aire libre.

* No te refugies cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse.

* Para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, no permanezcas en playas, ríos, lagunas o piletas.

* Estate atento ante la posible caída de granizo.

* Informate por las autoridades. Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.