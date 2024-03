Toma impulso una acción reparatoria contra un ex agente fiscal de La Plata

Pablo Alberto Bressi, ex Superintendente General de la Policía bonaerense, que ocupó ese cargo entre el 23 de diciembre de 2015 y el 11 de mayo de 2017, promovió una demanda por daños y perjuicios contra el ex fiscal de instrucción de La Plata, Marcelo Martini, no solo por haberlo involucrado en una investigación denominada “La causa de los sobres”, afectando así su buen nombre y honor, sino además por lanzar frases injuriantes en contra de su persona en distintos reportajes periodísticos que brindó sobre el caso, que tuvo gran repercusión local, por ser todos los acusados parte de la estructura policial platense, y también en el orden nacional.

Como se recordará, esa pesquisa llevó a varios integrantes de la fuerza a ser condenados por actos de corrupción.

Precisamente, con la acción de Bressi, que recayó en el Juzgado Civil y Comercial Nº 19 de La Plata, a cargo de María Cecilia Tanco y que tomó impulso el año pasado cuando el ex representante del Ministerio Público contestó el traslado, se busca dejar de resalto “las angustias y penurias que he padecido por las ofensas a mi honor y reputación, ocasionados por los infundados dichos denunciados públicamente y que se me atribuyeron por parte del demandado, la incertidumbre de no saber con certeza si me encontraba o me encontraría imputado o no en una investigación penal, sumado a la gran publicidad de los dichos del demandado, me ocasionaron una gran turbación de espíritu y el de mi familiares y amigos”, expresó.

En principio la demanda alcanza un valor de 500 mil pesos, aunque se deja abierto al criterio de la magistrada cualquier eventual ajuste.

Por su parte, Martini, asistido por los abogados Alfredo Julio María Gascón e Ignacio Javier Oliden, rechazó la pretensión indemnizatoria, alegando que “en ningún momento señalé al Sr. Bressi como autor de algún delito”. Y agregó que “solo puse el foco en el rol institucional que ocupaba”.

Según el demandado, no existe el daño, no existe relación de causalidad, ni antijuricidad en sus actos o factor de atribución.