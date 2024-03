Gala movida en Gran Hermano 2023: "Alfa" abandonó sorpresivamente la casa y quedaron cinco jugadores en placa

Este miércoles, en una nueva gala de nominación, Gran Hermano 2023 vivió una intensa jornada, con una casa que quedó con cinco jugadores en placa y con un participante que decidió abandonar la casa: Walter Santiago, alias "Alfa".

En lo que respecta a su salida, el ex "GH" de la edición 2022, se había mostrado muy molesto por la entrada de Ariel, quien fue uno de sus principales contrincantes mientras estuvo allí. "No lo banco, me voy ahora", le dijo a Juliana cuando lo vio entrar nuevamente al juego.

Sin dudas fue una gran sorpresa, ya que estaba pautado que nomine (de hecho hizo la fulminante a Catalina que quedó sin efecto) y que al menos, se quede hasta el domingo. Pero no pasará.

Tras ello, los "hermanitos" debieron acudir al confesionario y votar a los nuevos nominados, sacando a Damián, que ya se encontraba "fulminado" por elegir un sobre al azar, que lo dejó sin chances de no estarlo.

Justamente este último, comparte la placa con Florencia, Mauro, Joel y Emanuel, quienes esperan que Paloma los salve y suba a otro compañero.

Eso será esta noche, desde las 22.30 horas, donde la líder de la semana tendrá que tomar una decisión y elegir la mejor opción para su juego.