Cita con gobernadores, por separado ¿y Kicillof?

El ministro Guillermo Francos aclaró ayer que el diálogo con los gobernadores se realizará con distintos grupos y en diferentes fechas (entre el próximo viernes, lunes y martes) para, más adelante, lograr juntar a todos los mandatarios que efectivamente firmarán el posible acuerdo el próximo 25 de Mayo.

La primera será este viernes en Casa Rosada con horario y citados aún por confirmar. No estará el presidente, Javier Milei, ni tampoco el ministro de Economía, Luis Caputo, que viaja a la asamblea del BID, que tendrá lugar en Punta Cana, República Dominicana.

El ministro de la cartera política argumentó sobre las reuniones separadas que dos gobernadores (Marcelo Orrego y Alfredo Cornejo) se encuentran en una “exposición minera importante en Canadá” y agregó: “Hay otros que no están y otros que no quieren venir, por lo que he escuchado”, en referencia a Axel Kicillof, aunque desde la gobernación de calle 6 aseguran que el bonaerense participará de esos encuentros, mientras el Gobierno de Milei tenga propuestas para la Provincia

“Les vamos a plantear un camino hacia el 25 de Mayo y darle contenido a ese acuerdo de 10 principios básicos para cambiar la economía de Argentina y simultáneamente conversaremos sobre los temas pendientes de febrero, que son bases y un acuerdo fiscal para resolver los temas que las provincias tienen sobre recursos que se les han quitado en el gobierno anterior al sistema de coparticipación de impuestos que el presidente Milei quiere reintegrar, como por ejemplo, el Impuesto a las Ganancias”, ratificó en una entrevista por TV.

En ese sentido, Francos resaltó que el Gobierno quiere iniciar “un camino distinto para acordar”, por lo que también tendrán reuniones con los presidentes de bloques de las distintas Cámaras.

También salió a contestarle a Kicillof, quien en el acto de apertura de las sesiones ordinarias en la Legislatura bonaerense le advirtió al Gobierno sobre la invitación: “La canchereada está fuera de lugar, todavía nadie lo invitó”, ironizó Francos y agregó: “Fue una invitación en general; si se pone en esa posición es difícil invitarlo. Si no hay ánimo constructivo es difícil”, reiteró.

Pero no fue el único que atacó al Gobernador. Más duro fue el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, al sentenciar que “(Kicillof) no es parte de la solución de la Argentina, sino del problema”. Además, consideró que “más allá de su cargo como gobernador, no sé si podría estar habilitada una persona que ha causado tanto daño en términos económicos a la Argentina”.

Mientras, desde la Provincia siguen las quejas y los reclamos contra el Gobierno nacional porque “de todos los pedidos que hicimos no contestaron ninguno” y denuncian que tampoco se transfirieron los fondos adecuados, más allá de la quita de esos 873 mil millones de pesos que ahora están en manos de la Justicia, tras la presentación que hizo Kicillof en la Corte Suprema.