El diálogo duro muy poco: la CGT convocó a otro paro contra Milei

La Confederación General del Trabajo (CGT) decidió ayer convocar al segundo paro general contra el gobierno de Javier Milei. Será el jueves 9 de mayo próximo. La medida, de extrema dureza, se tomó al otro día de que la cúpula de la entidad fue recibida por altos funcionarios nacionales en un encuentro que se suponía era para encauzar el diálogo entre las partes, inexistente desde diciembre pasado.

Además, los sindicalistas confirmaron una marcha masiva el 1°de mayo -como se conmemora el Día del Trabajador es una efemérides clave para los gremios- definida no como una celebración sino como una movida de protesta contra las políticas de ajuste del gobierno.

El primer paro contra Milei fue el 24 de enero último, a solo 45 días de la asunción del Presidente. Un récord: resultó el más rápido convocado contra un gobierno desde el retorno de la democracia, en 1983.

El Consejo Directivo de la CGT se reunió en la sede histórica de la calle Azopardo. Al encuentro se llegó con el mismo bagaje de reclamos que, un día antes, los sindicalistas habían hablado con el ministro del Interior, Guillermo Francos, el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, y el secretario de Trabajo, Julio Cordero: la demora en la homologación de los acuerdos paritarios, los despidos que ya se concretaron en el Estado (y la amenaza de que serán más) y las dudas sobre la reforma laboral que la Rosada enviará al Congreso cuando se trate la nueva versión de la Ley Bases.

En las horas previas, se hablaba de que la idea imperante de los gremios era condicionar la nueva huelga a la respuesta del oficialismo en lo relativo a la homologación de las paritarias y hasta poder auscultar la letra chica del proyecto de reforma laboral. Esto último, para cerciorarse de que fuera una versión “light” respecto a los cambios profundos, radicales, que el gobierno intentó imponer con el famoso DNU Nº 70 y que fueron frenados por la Justicia.

Razones

Una lectura posible es que, aparentemente, por la decisión de parar imperó la postura de los sindicatos más duros, entre los que se cuentan los Camioneros de Pablo Moyano. Este, más el sanitarista Héctor Daer y el estacionero Carlos Acuña -ambos considerados dialoguistas o moderados- conforman el triunvirato de conducción cegetista.

Sin embargo, otra lectura más fina podría apuntar a que el hecho de que el paro fuera pateado para mayo representó un pequeño logro de los dialoguistas. Es que los duros (habría que anotar en este lote al eterno Luis Barrionuevo, otrora defensor de Milei) pretendían inicialmente hacer la huelga antes del fin de mes de abril. Detalles.

Anoche fuentes ligadas a los dialoguistas se mostraban tranquilos, sin dramatizar. En este sector se anotan los denominados “gordos” de la CGT (básicamente los grandes gremios de servicios) y los autodenominados “independientes”, cuyos emblemas son los albañiles de la UOCRA, los estatales de UPCN y los de Obras Sanitarias.

Un dato no menor: cuando hace unos días se convocó la reunión de ayer del consejo directivo cegetista, no estaba agendada la reunión del miércoles con el Gobierno y el clima era más belicoso. Luego del paso por la Rosada, y fuera de micrófonos, fuentes gremiales dejaron trascender que los hombres de Milei se comprometieron a trabajar en la homologación de las paritarias pendientes y en mandar al Congreso una reforma laboral liviana. Puede dar fe Hugo Moyano, el padre de Pablo, que estuvo entre los visitantes de Francos, desplazando así a su hijo. ¿Habrá una veta dialoguista del viejo cacique camionero que no se conocía, tal vez ligado al delicado estado financiero de la obra social de su sindicato? Habladurías.

La cuestión de cómo pararse frente al gobierno de Milei y su plan de ajuste inicial es el gran tema de debate intramuros en la CGT, que divide aguas y se desarrolla mientras intentan descifrar al Presidente. Hay que entender que los dirigentes peronistas de muchos sindicatos enfrentan cuestionamientos internos de sectores más combativos que se referencian en camadas justicialistas más jóvenes o directamente en opositores enrolados en la izquierda.

Un plan de ajuste económico de las dimensiones del que aplica La Libertad Avanza y la cruzada ideológica de cuna con la que llegó Milei en contra de la lógica sindical histórica, son caldo de cultivo ideal para que se ceben las expresiones más extremas del mundo gremial. Por eso los viejos caciques peronistas, algunos con cuatro décadas al frente de sus gremios, tienden a la auto preservación endureciéndose o, en muchos casos, actuando dureza.

Anoche, aferrados al desprestigio histórico que tiene el gremialismo vernáculo y agitando los números de respaldo social que aún conserva Milei, fuentes de la Rosada aseguraban que la medida de fuerza anunciada podía representar hasta una cierta ganancia política para el gobierno.

Hugo Moyano estuvo entre los visitantes de Francos, Pablo no ¿una señal?