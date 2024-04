Arrancó el paro docente nacional, con impacto en La Plata y la Provincia

Tras un inicio de año alterado por protestas en el periodo de exámenes y en la primera semana de clases, los docentes volverán a hacer paro hoy en escuelas públicas de la Región. Aunque esta vez, podría tener mayor impacto: dos de los principales gremios docentes de la provincia de Buenos Aires anticiparon que adhieren a la medida de fuerza por 24 horas anunciada por la central nacional Ctera (Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina).

Se trata del Suteba (Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires), una de las entidades base de la Confederación, y la Feb (Federación de Educadores Bonaerenses), el otro gremio fuerte del sector público que no forma parte de la Ctera pero decidió convocar también a la huelga por la eliminación del Fonid (Fondo Nacional de Incentivo Docente) y la no convocatoria de la paritaria nacional docente, entre varios puntos.

De esta manera, se espera que el paro se sienta en las escuelas de la Región -no las privadas- por tratarse, precisamente, de dos los sindicatos más convocantes en el sistema Provincial.

En ese marco, habrá que ver si los maestros enrolados en ambos gremios deciden plegarse o no a la protesta. En aquellos casos que sí, habrá alumnos que esta semana habrán sumarían sólo dos días de clases, ayer y el viernes, ya que al paro de hoy se sumará la inactividad de lunes y martes, que fueron feriado.

Con relación a los colegios privados, Sadop, el gremio que nuclea a los docentes del sector, evaluó la posibilidad de sumarse a la protesta y convocar al paro, pero finalmente eso no sucedió, por lo que se espera que la actividad en los privados sea normal.

La (Ctera) realizará hoy el segundo paro nacional en lo que va del ciclo lectivo, al que se sumarán también las universidades.

Aunque no tiene escuelas a cargo, el Gobierno nacional, advirtió que descontará el día a los maestros que adhieran a la medida de fuerza.

“Paran los y las docentes del país el 4 de abril, fecha que tiene relevancia emocional porque es el día que asesinaron a nuestro compañero Carlos Fuentealba en Neuquén. En este contexto hemos determinado un paro en toda la Argentina que vamos a confluir con los docentes de Conadu [Federación Nacional de Docentes Universitarios]”, explicó la secretaria general de Ctera, Sonia Alesso.

El anuncio se realizó en una conferencia de prensa de la que participó también el titular de Subeta, Roberto Baradel, que adhirió a la medida, al igual que la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB).

La Federación Nacional de Docentes Universitarios (Conadu) y Feduba también pararán en contra el gobierno del presidente Javier Milei.

“Los docentes no llegan a fin de mes. El problema que nosotros estamos teniendo es que nuestros compañeros no tienen aumentos de salarios. No se fijó un piso salarial. Por primera vez en la historia negociaron primero las provincias y después la Nación”, dijo.

“Aumentaron los alquileres, el transporte y la canasta alimentaria y los docentes siguen ganando lo mismo que a mitad de año del año pasado. Es insostenible”, resaltó Alesso en declaraciones a radio Splendid.

En ese marco, agregó: “Hay una presión de nuestros compañeros porque no llegan a fin de mes. Hemos tenido mucha paciencia”.

Tras la eliminación del Fonid hubo paro a fines de febrero y una huelga nacional el 4 de marzo

Por parte del Gobierno, el vocero presidencial, Manuel Adorni, confirmó que se descontará el día a quienes adhieran al paro.

“¿Qué aporte da un paro a la educación cuando algunos de ellos estuvieron a favor del cierre de las escuelas durante un año y medio en la pandemia? Siempre que alguien pare en algo que debería funcionar, se va a descontar el día o va tener la consecuencia que la ley permita”, señaló Adorni.

Más atrás, hubo paros en febrero, cuando se tomaban exámenes en el secundario.

Luego, en marzo, en el segundo día de clases del ciclo 2024. El lunes 4, los gremios nucleados en la Confederación Nacional del Trabajo (CGT) convocaron a la medida de fuerza, con el reclamo por el “financiamiento de la educación” y mejoras salariales.

En esta oportunidad, la huelga coincidió con el inicio de clases en Chaco, Chubut, Misiones, Neuquén, San Juan y Santiago del Estero, y del nivel secundario en la ciudad de Buenos Aires.

Si bien desde la CGT afirmaron contar con un acatamiento del paro del 80 por ciento de los docentes afiliados a los cinco gremios del país que llamaron al paro docente, la participación fue variada en las nueve provincias que vieron sus aulas afectadas.

En lo que respecta a la provincia de Buenos Aires, la huelga no tuvo fuerte impacto. Y es que los sindicatos adheridos al paro –la Asociación de Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET), el Sindicato Argentino de Docentes Particulares (SADOP) y la Unión de Docentes Argentinos– tienen una representación minoritaria en el territorio.