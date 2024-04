Escándalo de los seguros: Ercolini ordenó nuevos allanamientos

El juez federal Julián Ercolini ordenó hoy una serie de allanamientos, "más de 20" según fuentes judiciales, en el marco de la causa en la que se investigan presuntas irregularidades en la contratación de seguros del Banco Nación para organismos y entes públicos durante el gobierno de Alberto Fernández.

Los allanamientos están a cargo de la Policía Federal, por disposición del juez.

La causa permanece bajo secreto de sumario, por lo cual aún se desconoce los destinos de los allanamientos.

Allegados al ex presidente dijeron desconocer el tenor de la medida y adelantaron que "no hay aún una imputación concreta" en su contra. El hermetismo que rodea a la investigación impidió establecer si entre los allanados figuran ex funcionarios.

La causa se inició por una auditoría interna del actual gobierno de Javier Milei en ANSeS, que detectó la contratación de seguros a través del Banco Nación con la intermediación de "brokers".

Tratándose de organismos estatales, el juez Ercolini apunta a determinar por qué intervinieron intermediarios privados en una operatoria que, a primera vista, parece no necesitarlos.

El juez investiga también por qué Nación Seguros tercerizaba con otras compañías el servicio que, por decreto del ex presidente, los organismos estatales estaban obligados a contratar con la aseguradora del banco oficial.

En la periferia de Alberto Fernández explican que la decisión fue adoptada como una medida política para "cuidar que no se fueran los dólares" a través de aseguradoras multinacionales.

Entre los brokers aparece Héctor Martínez Sosa, marido de la ex secretaria privada de Alberto Fernández, María Cantero.

Los allanamientos ordenados hoy por Ercolini complementan los que dispuso semanas atrás para determinar, también, si las comisiones que obtenían los intermediarios estaban dentro de lo que rige en el mercado de los seguros.