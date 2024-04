El caso Lijo y las tensiones en el contrato electoral que hizo presidente a Milei

Mirado con un prisma de absoluto purismo libertario, Javier Milei ha violentado parte del contrato electoral entre él y los ciudadanos que lo votaron y que lo hicieron presidente con la elección del juez federal Ariel Lijo para ocupar el sillón que deja vacante en la Corte Suprema de Justicia de la Nación Elena Highton de Nolasco.

El análisis más extendido entre dirigentes y analistas políticos es que Lijo es el paradigma de la llamada “casta”, en este caso político-judicial. Es un juez con terminales en la opacidad del sistema de Justicia y al que muchos hombres de la política le deben favores. Oculto para la gran mayoría de la ciudadanía por su bajo perfil, encarna lo que Milei dijo que venía a combatir durante su cruzada de campaña. En forma directa refuta la construcción del relato mileista. Porque el libertario, como todo jefe de Estado acá o en cualquier lugar del mundo, construye su propio relato.

Está extendida la tesis de que la operación para que el Presidente proponga a Lijo en la Corte Suprema reconoce la autoría intelectual del actual juez del tribunal Ricardo Lorenzetti, ávido por recuperar la presidencia del cuerpo. Le habría vendido a Milei la idea de que Lijo, él mismo y un tercer juez a designar podrían conformar una mayoría afín a los intereses del gobierno. Léase, un dique para frenar los eventuales reclamos judiciales contra la profunda reforma del Estado que imagina Milei y que ya empezó a concretar por la vía del cuestionado mega Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 70.

Más allá del rol de Lorenzetti es impensado que Lijo pase el filtro del Senado nacional, el cuerpo que debe avalar su pliego, sin algún tipo de acuerdo con el peronismo, la fuerza con más representación allí, y con otras expresiones no oficialistas.

Detalle: no se han escuchado voces serias en contra de Lijo ni desde el PJ, por supuesto tampoco desde la Libertad Avanza ni desde la mayoría del radicalismo o del PRO, salvo expresiones aisladas. ¿Lo rechazó Cristina Kirchner? No. ¿Mauricio Macri? Negativo. Sólo la Coalición Cívica de Elisa Carrió y alguna otra expresión progresista pusieron reparos públicos en forma, digamos, orgánica. El propio Milei no ha emitido palabra, esquivando la incomodidad.

Porque el caso Lijo es eso para el Presidente: un expediente incómodo. Lo interpela directamente sobre una cuestión de fondo, una pregunta que acaso redefina su categoría de fenómeno político: ¿se puede gobernar o tomar decisiones trascendentes sin mancharse ni un poco con los vicios de la casta, que en muchos casos con sistémicos?

Los libertarios especulan con el pulso social. La cuestión Lijo es tema de atención de un micro mundo politizado. Por eso las objeciones a su postulación de colegios de abogados o de cámaras empresarias encuentran un cierto límite de expansión. Las preocupaciones de la gente común pasarían hoy por otro lado. Suba de tarifas, si baja o no la inflación, eventualmente despidos en el Estado. El recuerdo del mal gobierno de Alberto Fernández es todavía un insumo político que el Presidente sabe explotar, combinado con la sensación de ilusión que aún perdura en ciertos estratos de que en algún momento ofrecerá algo mejor de lo que había.

LA GRACIA DEL PRESIDENTE

Operó Milei con cierta astucia al introducir el tema de Lijo durante el período de gracia sobre su figura que registran casi todas las encuestas, un estatus que la política tradicional todavía no ha podido decodificar -y al que asisten hasta con cierto enojo- en el marco de un ajuste brutal de la economía que hace especial mella en las clases sociales que lo votaron.

Para decirlo muy coloquialmente, a Milei parecen no entrarle las balas por elegir a un juez de mala fama en Tribunales para ocupar un cargo que se supone de mucho prestigio, decisión que empareja al Presidente con la ranciedad que dijo que venía a combatir.

Si alguna vez hay una factura social por este tema, tal vez la llegada de la misma esté emparentada a la evolución de la cuestión económica.

Como ya le pasó a Carlos Menem, domar el descontrol inflacionario y darle a la Argentina cierta previsibilidad puede generar sobre Milei una cierta malla de protección frente a decisiones polémicas que en otro contexto no pasarían el termómetro moral. Como querer armar una Corte Suprema relativamente amiga, una idea que por definición refuta la idea del republicanismo en general y de uno de sus valores, la independencia del Poder Judicial, en particular. Digamos que se le podrían perdonar esas “desprolijidades” en pos de mejoras cotidianas, de bolsillo.

Pero si la economía finalmente va mal, el ajuste hace estragos sociales y la tolerancia hacia la figura presidencial decae ¿no será finalmente el caso Lijo una decisión muy complicada de explicar sin sacrificar pureza identitaria y acaso termine actuando como un disparador político para abonar el eventual descontento económico? Son preguntas que se hace la “casta”, mientras avanza de a poco sobre el reducido inframundo libertario.