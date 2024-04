Conseguir repelente ya es una misión imposible

No hay repelente”, los carteles se repiten en los comercios de la Ciudad, quienes atienden ya están cansados de darle la negativa a sus clientes ante la insistente demanda.

Hace semanas que el repelente escasea en La Plata y los vecinos cansados de las picaduras y atemorizados por el dengue que acecha en la Región y gran parte de la Provincia, implementaron todo tipo de remedios casero.

En redes sociales circularon múltiples opciones para remplazarlo con cosas que se encuentran en todo hogar, pero su efectividad fue puesta en duda por algunos usuarios. Al parecer los mejores son la esencia de vainilla y el shampoo, ambos diluidos en agua, pero nada le gana al repelente producido en un laboratorio. De todos modos antes que nada, probar estas recetas caseras no está demás, aseguran.

Ante esta situación desde la Provincia comenzaron a producir su propio repelente en el Instituto Biológico “Tomás Perón”, donde se hacen 10 mil frascos por semana, que luego son repartidos en diferentes municipios. De esta manera intentan llevarle un doble alivio a los vecinos, por un lado terminar con el temor de contagiarse dengue, pero por otro ayudar a sus bolsillos, ya que la escasez y la desesperación provocó que los pocos que se encuentran estén a un precio elevado.

El temor de los vecinos y la alta demanda de repelente tiene un correlato claro, el brote de dengue ya suma más de 180 mil casos en el país de los cuales el 90 por ciento son autóctonos. Además ya se contabilizaron un total de 129 víctimas fatales en la temporada 2023/2024, según el último Boletín Epidemiológico difundido por el Ministerio de Salud.

No se trata de un problema que afecte solo a la Región, un total de 19 de las 24 jurisdicciones en todo el país reportan circulación viral autóctona de dengue. A pesar de estos elevadas cifras las autoridades llevaron cierta tranquilidad al sostener que la curva de contagios no está en ascenso.

Para intentar solucionar el problema, el Gobierno decidió el jueves pasado suspender durante 30 días la intervención la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) en la importación de repelentes para mosquitos.

Pero la pregunta que todos se hacen es: ¿Cuándo van a llegar los repelentes importados? Para el lamento de muchos, aún resta esperar unos cuantos días para acceder a ellos.

El menor plazo se podría conseguir importando el producto desde Brasil, considerando el ingreso vía terrestre con 48 horas de viaje y una cadena de distribución trabajando al tope de su capacidad. En cambio, un plazo más razonable rondaría los 15 días: 7 de producción, 3 de transporte y alrededor de 5 más para que la cadena de distribución ponga los productos en la góndola.

Según publicó TN, con respecto al costo al que podrían llegar esos repelentes importados desde el vecino país a la góndola, estimaron que deberían estar entre los $3000 y $4500, aunque reconocieron que probablemente los precios sean mayores mientras dure el brote y el desabastecimiento.

Ante el miedo y la preocupación generalizada, no hay que perder de vista que no todos los mosquitos que circulan actualmente por La Plata son transmisores de dengue. Pero allá de no correr riesgo de contagio, la molestia está y puede observarse en los distintos espacios verdes de la Ciudad. Allí los frentistas que salen a practicar deportes, pasear a sus mascotas o simplemente a disfrutar de un día al aire libre hacen todo lo posible para evitar picaduras. Hay quienes mueven grandes ramas alrededor de su cuerpo para ahuyentar a los mosquitos o quienes se abrigan por demás para no dejar su piel expuesta a los insectos.

Ramas, remeras mangas largas, pantalones largos, vainillín, shampoo, todo es bienvenido e implementado por los vecinos con tal de darle frente a esta epidemia que acecha.

El brote de dengue ya suma más de 180 mil casos en el país y 129 fallecimientos

Los pocos envases de repelentes que se encuentran se venden a un precio muy elevado