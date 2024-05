Tironeos por la Ley Bases: pedidos de cambios y negociación

El ministro del Interior, Guillermo Francos, señaló ayer que la administración libertaria vaticina un piso de 38 votos en la Cámara de Senadores que respalden la votación en general de la Ley Bases, pero contempla la posible vuelta del proyecto a Diputados por modificaciones puntuales, a la vez que hizo un balance del paro dispuesto por las centrales obreras.

“Hay una posición mayoritaria de apoyo y diferencias en algunos temas que algunos sectores piden clarificaciones para darle un sentido más estricto. Estamos trabajando eso”, indicó en declaraciones radiales.

En la misma línea, precisó: “Estamos convencidos de que vamos a tener un apoyo general, puede ser 38 o más sobre 72 senadores. Hay propuestas de modificación que estamos analizado: hay clarificaciones en algunos aspectos del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) que algunos senadores entienden que dice una cosa y nosotros decimos que dice otras. Se están clarificando los artículos”.

“Con respecto a Ganancias hay un reclamo de los gobernadores patagónicos y algunos detalles más, pero no son temas que van a entorpecer los detalles de la ley. Son los temas que se están conversando”, completó sobre el futuro del proyecto.

Por su parte, el funcionario nacional admitió que, “si existen finalmente estas modificantes, tendrá que volver a Diputados” y remarcó que “así como se apoyó la Ley con una cantidad de votos importantes, si existe alguna modificación, se ratificarán las modificaciones”. “Estamos optimistas”, confesó.

Diferencias en Ganancias

Así como se aprobó en Diputados, en el paquete fiscal que se trató junto a la Ley Bases se fija un piso del Impuesto a las Ganancias de $1.800.000 para trabajadores solteros y $2,2 millones para casados. Esto significa que unos 800.000 trabajadores hoy exentos de Ganancias volverían a pagar el impuesto en alícuotas que van del 5% al 35%.

Francos detalló que las objeciones de los patagónicos pasan por ese piso que fija el paquete aprobado en la Cámara Baja, ya que empujaría a cientos de trabajadores de sus provincias a volver a tributar sobre sus salarios.

Francos fue uno de los que expuso el martes en el arranque del debate de la Ley Bases en el Senado. El plan del oficialismo era dictaminar ayer. Pero las objeciones de los aliados al proyecto demoraron el trámite.

Finalmente, La Libertad Avanza descartó el trámite exprés que esperaban poder cumplir para llegar con la ley aprobada al Pacto del 25 de mayo de Javier Milei con los gobernadores y abrió la puerta a un debate con expositores

Unión por la Patria no es el único bloque que presentará expositores. Los demás también lo harán y el presidente de comisión, el libertario Bartolomé Abdala, fijó plazo para que presenten la lista de invitados que piden hasta este viernes a las 18. El debate en el plenario de comisiones se reanudará el lunes por la tarde.

Los invitados para la semana que viene

El oficialismo del Senado se vio obligado este jueves a extender el debate en comisiones de la Ley Bases y el paquete fiscal, y aceptó que las bancadas propongan expositores. Pero Unión por la Patria pasó un listado de 36 personas y entidades y el presidente de comisión, el libertario Bartolomé Abdala, reclamó que no le detallaron la forma de contactarlos.

El listado incluye desde miembros de la CGT, la CAME, el INTI y el CONICET, hasta la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, y la periodista Nancy Pazos.

“Presentaron un listado sin datos, sin teléfono, sin nada. Le pedí a la gente de secretaría que le retribuyan la lista y que pida que nos den la información de dónde ir a buscar a esa personas porque no las conozco a todas”, planteó Abdala.

Después de que el bloque de UxP se reuniera el martes con los gremios, la senadora Juliana Di Tullio anunció en el debate en comisiones que iban a pedir que expongan desde la CGT, las dos CTA, y la Organización Internacional del Trabajo (OIT). “Esta casa está dispuesta a escuchar a todos. Si lo invitan no hay problema, con mucho gusto”, respondió Abdala.

Efectivamente el documento incluye a esos organismos , sin nombres propios, pero también a la CAME, a Abel Furlán de la UOM, a Alberto Baruj, del Conicet, José Voytenco de la UATRE, Matías Parra Visentin del INTI, Paula Litvachky del CELS, y Guillermo Moreti de la UIA

Entre otras las figuras de peso político y mediático incluye a la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, al ex ministro de Trabajo Carlos Tomada, el ex presidente de YPF, Pablo González, a la ex directora de ANSES, Fernanda Raverta, y a la periodista Nancy Pazos.

