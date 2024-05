Entre los reclamos de vecinos del Estadio, otro “banquete” de La Renga

“El banquete” como gustan definir los seguidores de La Renga a cada uno de los recitales de la banda de rock, que va acompañado de reuniones junto a los escenarios, volvió a desarrollarse este fin de semana en La Plata. Junto con esa demostración de fidelidad, volvió el fastidio de vecinos de una amplia zona circundante del Estadio Único, que se quejan por limitaciones de desplazamiento y molestias a su vida barrial habitual.

Fue el de anoche el segundo show en La Plata de una gira que tiene como una de las novedades principales en su historia artística que es un escenario 360° y hasta una batería giratoria.

En estos recitales presentan tres canciones nuevas que forman parte de la película documental de La Renga “Totalmente poseídos”.

En la primera presentación, La Renga hizo su aparición en el escenario 360° montado en el centro del campo de juego del Estadio Maradona, más conocido como “el único”. Pero no lo hizo de cualquier manera. Los tres integrantes de la banda de Mataderos, Chizzo Nápoli, Gabriel “Tete” Iglesias y Jorge “Tanque” Iglesias, recorrieron la pasarela en una moto de tres ruedas, fiel a su estilo rockero.

Tras recorrer parte de su extensa discografía, entre canciones del último disco y los hits de siempre, no faltó tiempo para la emoción. La banda homenajeó a Javier Martínez, líder del grupo Manal, fallecido en esas horas. Interpretó la canción “No pibe” ante alrededor de 50 mil espectadores.

Ese día fue el punto culminante del malestar de vecinos de las avenidas y calles circundantes al Estadio. En casos, no lograron llegar a sus casas en su vehículo por los vallados. La situación se extendió varias horas después del recital y volvió sobre este fin de semana. “Como no tengo el domicilio actual en mi documento, no me dejan pasar. El barrio está sitiado”, le dijo a este diario una vecina que pidió reservar su identidad. Algo parecido, con el servicio de repartidores, para otra vecina que esperaba remedios y comida. “No me puedo mover mucho y tengo que explicar a gente que no sé quién es ni por qué se adueña de la calle”, dijo una jubilada que habló con este diario en la noche del viernes y añadió que “ni siquiera sé a dónde quejarme porque los teléfonos que tengo de la Municipalidad no funcionan o no los atienden”. Como ocurrió antes, ayer también se aplicó un programa oficial de controles de tránsito dedicado a evitar embotellamientos. Aún en una modalidad reducida, atribuida a las dificultades económicas, en la previa pudo verse las habituales reuniones de seguidores, en casos, alrededor de parrillas. Tras la primera cita hubo complicaciones por la aparente intoxicación de personal de la seguridad y armado de la infraestructura del show.