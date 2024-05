Con trabas de la política, el mercado local cumplió un mes de estancamiento

eleconomista.com.ar

“¿Te mando mercadería, cuánto necesitás?”, preguntó el proveedor al comerciante de siempre. “No, por ahora no me mandes nada, tengo la bodega llena; cuando se me empiece a acabar el stock te aviso”, fue la respuesta que dejó con la boca seca al distribuidor.

Palabras más, palabras menos, esa fue la conversación que se repitió en gran parte de los centros de venta minorista y que determinó, según confirmó el Indec, que los precios mayoristas de abril tuvieran una suba de apenas 3,4%, con avance de apenas 4% para los costos de la construcción, en datos que llegan un par de días después de que se conociera que el índice de precios al consumidor del mes pasado bajara al 8,8% mensual, desde aquel enloquecido 25,5% mensual de diciembre, tras la emisión sin límite de Sergio Massa para pagar su soñada entrada a la Casa Rosada.

Estas variaciones en los precios estructurales comienzan a mover hacia abajo los pronósticos de las consultoras que siguen precios minoristas de alta frecuencia. Ya hay expertos -que muy pocas veces fallan- que plantean que mayo puede llegar a tener una inflación de apenas 5%, con una baja más veloz que lo esperado, a pesar de que hay valores que vuelan.

Todo este proceso de regularización de precios dislocados se da en medio de una recesión muy acentuada, con suspensiones y despidos de personal en decenas de empresas, que provocan angustia y situación sin salida en muchísimas familias. Y como si sirviera de algo, el Gobierno sale a decir que les dará a los jubilados un bono $70.000, pero a los que cobran abajo de todo, por lo que el 75% de los adultos mayores argentinos están entrando al invierno con ingresos que no les permiten vivir sin que sus hijos los ayuden.

Además de todo este proceso de salida de la adicción a la emisión sin límite de pesos, la sociedad argentina se está encontrando con otro problema. Mientras la Justicia tramita cientos de irregularidades en los manejos de fondos de movimientos sociales y amenazas sindicales filmadas (con imputados identificados) para que el paro de la CGT tuviera algún impacto (que no tuvo), se está viendo con toda claridad que la política está trabándole al Gobierno todas las leyes en el Senado, en un dominó de desgaste que espera una caída de imagen de Javier Milei que por el momento no se está dando.

Sin embargo, con el apoyo social al Presidente prácticamente intacto, el mercado argentino ya no acompaña la euforia.

Con tasas de interés que son un chiste, los dólares libres se empiezan a despertar, las acciones ya están a la baja desde hace semanas y los bonos argentinos se estancaron, a tal punto que el nivel del riesgo país, que había bajado desde casi 3.000 puntos, se estancó prácticamente en el mismo lugar desde hace un mes.

La Ley Bases y las reformas

En rueda de prensa, consultado por periodistas españoles, el presidente Milei asegura que la Ley Bases y las reformas fiscal y laboral que se tramitan en el Senado son importantes, pero está convencido de que podrá seguir adelante con o sin el acompañamiento de los senadores, que serán zombies vivientes, y serán desplazados por completo en la elección legislativa de 2025, para la que todavía falta una eternidad.

Milei puede decir que seguirá avanzando con su reforma, pero lo cierto es que el mercado argentino pasó de una pax cambiaria absoluta, a dólares libres otra vez picantes, y de acciones y bonos que subían sin parar, a papeles que se han quedado congelados en una tendencia lateral levemente descendente, en zona de duda, hasta que se sepa quién triunfa ¿el club del helicóptero o un Presidente tenaz que aguantará todo?

Punto de inflexión

Mientras esa disyuntiva corroe la cabeza de los analistas locales, a nivel internacional las variables también están en una suerte de punto de inflexión. Nadie sabe con certeza qué hará la Fed con su tasa de interés base de acá a fin de año. Cada vez hay más convencidos de que el titular de la Reserva Federal está logrando el esperado aterrizaje suave, pero sin embargo el viernes las tasas largas de Estados Unidos volvieron a subir: se pagó 5,1% anual a 1 año de plazo, 4,5% anual a 5 años, 4,4% anual a 10 años y 4,6% anual a 30 años. Y con eso en el exterior el dólar subió 0,2% en Japón y no cambió contra el euro, pero luego bajó 0,3% contra la libra, 0,5% en Brasil y México y 1% en Chile y China.