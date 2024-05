Adolescentes y alcohol: cómo bajar un 40% el riesgo de consumo

En un tiempo en que la vigilancia paterna tiene “mala prensa” y muchos padres tienden a pensar que no vale la pena estar encima de sus hijos porque si lo quieren van a beber igual, un estudio puso en evidencia que la mirada paterna constituye un recurso de gran efectividad para reducir las chances de consumo de alcohol, tabaco y drogas a temprana edad.

El estudio, realizado por investigadores de la Universidad de California y publicado en el Journal of Studies on Alcohol and Drugs, confirmó que los adolescentes son significativamente menos propensos a beber, fumar o usar drogas cuando sus padres controlan sus actividades y conocen su entorno social.

Concretamente, los investigadores determinaron que la simple conciencia de que los padres están monitoreando su conducta terminó reduciendo el uso de alcohol o drogas por parte de los adolescentes en un 40 por ciento, sin que mediaran amenazas de un castigo eventual.

Es más, los adolescentes no necesitan ser descubiertos ni una vez por sus padres para alejarse de alcohol y drogas, según muestran los resultados.

“Algunos padres piensan que beber o usar drogas es algo que los chicos simplemente van a hacer, pase lo que pase. Pero eso no es cierto. Los padres pueden marcar la diferencia”, señala William Pelham, profesor asistente adjunto de psiquiatría de la Universidad de California, en San Diego y principal responsable de la investigación.

Aunque contundente en sus conclusiones, la investigación, que abarcó más de 4,500 adolescentes de entre 11 y 15 años, no es la primera en presentar evidencias a favor de la vigilancia parental. Estudios previos ya habían encontrado que los adolescentes tienden a ser menos propensos a consumir drogas, alcohol o tabaco si tienen padres que permanecen al tanto de sus actividades, conocen a sus amigos y saben dónde están cuando salen de casa.

Pero si bien hasta ahora, la suposición ha sido que el monitoreo funciona porque es más probable que los padres agarren a los niños con las manos en la masa y les apliquen algún tipo de sanción, como castigarlos o quitarles sus teléfonos inteligentes, la realidad no sería así.

Como muestran las respuestas recogidas entre los adolescentes encuestados en comunidades de todo Estados Unidos, el hecho de que su conducta responda al temor a ser descubiertos o sufrir un eventual castiga constituye una suposición equivocada.

En general, casi un 4 por ciento de los niños dijeron que habían consumido alcohol o drogas en el mes anterior, y no hubo evidencias de que la supervisión de los padres hubiera aumentado las probabilidades de que los adolescentes fueran descubiertos.

Por otro lado, otros niños dijeron que hubo momentos en el mes anterior en los que tuvieron la oportunidad de beber o consumir drogas, pero optaron por no hacerlo por temor a que sus padres se enteraran.

Si no fuera por esas dudas, el uso de sustancias habría sido un 40 por ciento más alto entre los adolescentes del estudio, señalaron los investigadores. En otras palabras, si los adolescentes saben que sus padres los están vigilando, eso podría ser suficiente para evitar que muchos consuman drogas o beban alcohol.

No obstante ello, los autores del estudio reconocieron que su trabajo estuvo enfocado en la primera etapa de la adolescencia, donde el consumo de sustancias no suele ser tan común, por lo que sus conclusiones podrían no aplicar a chicos de una edad mayor.

ANTES DE LOS 14, UN 70% PROBÓ

Aunque se supone que en Argentina la venta de alcohol está prohibida para los menores de edad, ya a los 14 años el 70% de los chicos reconoce que lo probó. Así surge al menos de un estudio realizado hace unos años en escuelas del Gran La Plata por el Observatorio de Adicciones y Consumos Problemáticos de la Defensoría del Pueblo bonaerense.

Según el estudio, casi el 70% de los niños de 12 a 14 años manifestaron haber consumido alcohol alguna vez, un porcentaje que se eleva al 88,2% cuando la edad de la muestra se extiende a 17 años de edad.

El trabajo mostró además que 1 de cada 10 estudiantes encuestados reconoce consumir alcohol a diario y/o entre semana; y más del 25% sólo durante los sábados y domingos.

Por otra parte, 1 de cada 5 manifestó consumir 5 o más tragos en una misma ocasión, un volumen que se ubica dentro del patrón de “Consumo Episódico Excesivo de Alcohol” e implica siempre una intoxicación.

Como muestran las conclusiones del estudio, el 42% de la población estudiada manifiesta haber manejado en estado de ebriedad o haber viajado en un automóvil conducido por alguien que había consumido alcohol o drogas ilegales.

Este dato adquiere particular relevancia en un país como Argentina donde, según las estadísticas oficiales, los accidentes de tránsito representan la primera causa de muerte antes de los 25 años de edad.