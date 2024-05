Los mejores memes por la eliminación de River y la hazaña de Temperley

La histórica victoria de Club Temperley ante el poderoso River Plate por los 16vos de la Copa Argentina, anoche en Mendoza, derivó en un festival de memes en las redes sociales. El arquero Franco Armani, el DT Martín Demichelis y el Gasolero fueron las figuras de las clásicas cargadas.

El equipo Millonario parecía que se llevaba el partido a pesar de haber dado muchas ventajas en defensa. Pero apenas ganaba por la mínima. En el tiempo de descuento, una espectacular chilena del carrilero suplente Fernando Martínez puso el pleito 1 a 1.

La suerte se definió por la vía de los penales y allí se inclinó para el equipo del Conurbano Bonaerense para obtener un memorable triunfo. River erro más que Temperley que tuvo a su arquero Juan Rago como gran protagonista al tapar dos disparos (Barco y Simón). El Gasolero, por su parte, sólo erró uno, que terminó arriba del travesaño.

En la tanda de cinco, ambos desperdiciaron un penal. Pero después, en la instancia de uno y uno, Temperley logró convertir y el Millo volvió a fallar con David Martínez para desatarse la fiesta gasolera. Juan Rago, el arquero del equipo victorioso se convirtió en la gran figura al detener dos disparos. No obstante, Armani volvió a estar bajo la lupa de las críticas ya que no pudo detener ninguno. Y los memes no perdonaron.