Tenso cruce entre Luis Novaresio y el dirigente sindical, Eduardo Belliboni, tras la protesta frente a Capital Humano

En el marco de una protesta contra el gobierno de Javier Milei, con duros reclamos dirigidos a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, organizaciones sociales se dieron cita a la oficina en el barrio porteño de Retiro, donde allí estuvo presente el dirigente sindical Eduardo Belliboni.

Tras dar una breve conferencia en la que exigían que envíen alimentos a comedores, el dirigente habló con LN+ y tuvo un tenso cruce al aire con Luis Novaresio.

“La ministra Pettovello dijo que no rendíamos y es mentira. Acá está todo. Si un comedor no funciona, no le manden comida; pero no dejen sin nada a los que sí funcionan”, pidió.

Y apuntó: “Acá están todas las pruebas y van a tener que comprobar lo que dicen, sobre todo los medios de comunicación”.

De esta forma comenzaron las tensiones entre el dirigente y el conductor, quien trató de introducir en la conversación el tema de las denuncias a Jeremías Cantero, identificado como su número dos. “No hay nadie que se haya escapado. Cuando el señor [Ariel] Lijo, [Sebastián] Casanello o cualquier juez nos pida vamos a presentar las pruebas. Esto no prueba que yo no robé, prueba que rendí”, agregó.

Luego de acusar al conductor de “estar haciendo un monólogo”, explicó que hay aproximadamente 44.000 comedores registrados por el Ministerio, de los cuales el Polo Obrero tiene 2500. “¿Si hay comedores fantasma? No tengo idea, qué se yo, puede ser. Que a esos no les den nada, pero a este que funciona y que la gente se está cagando de hambre denle la comida”, exclamó, y siguió: “Me tienen podrido con sus comentarios. Usted no sabe lo que dice, trate de no hacer lo que hacen algunos compañeros suyos”.

Ante esta declaración comenzó un ida y vuelta entre ambos, que terminó con el dirigente social enojado y asegurando que irá “demostrar en la Justicia” que a Cantero “no le secuestraron ningún cuaderno”. “Nosotros nos vamos a presentar en Tribunales, no como ‘Pepín’ Simón, que estuvo cuatro años fugado. Cuándo y cómo lo vamos a discutir con nuestros abogados, no con usted, porque está claro de qué lado está usted”, afirmó.

“Le hago una pregunta, Novaresio, ¿usted hace reportajes o monólogos?”, continuó, lo que tensó la situación. “¿Qué tiene para decir de los cuadernos?”, retrucó el periodista, quien cuestionó que la agrupación piquetera no se haya presentado ante el juzgado para probar su inocencia, a lo que Belliboni respondió: “Va a ser probado en la Justicia. Ahora me da consejos, pero si no quiere que hable no hablo. Me indigno porque hay gente sin comida, y los invito a que con su canal vayan a los comedores y vean que tienen hambre”. Y consideró: “Estaría bueno que el periodista pregunte y el entrevistado conteste. Así hacen con Milei, que dice cualquier barbaridad y lo dejan seguir, sobre todo en ese canal en el que está usted. Yo conocí a un Novaresio que dejaba preguntar”.