Traspié libertario con la Ley Bases y se estira el debate en el Senado

El Gobierno volvió a fracasar ayer en su intento por apurar el tratamiento de la Ley Bases y la reforma fiscal en el Senado, donde la falta de acuerdos y los múltiples pedidos de la oposición para modificar las iniciativas obligaron a los libertarios a patear la discusión en comisiones hasta la semana entrante.

Así lo confirmó el senador y presidente Provisional de la Cámara Alta, Bartolomé Abdala (San Luis): “Algunos cambios son similares y otros no tienen nada que ver con la ley. Es necesario que se analicen todas las propuestas”, dijo y que el plenario de comisiones que trata la Ley Bases y la comisión de Presupuesto y Hacienda, abocada al paquete fiscal, reanudarán la discusión recién el martes o miércoles próximos.

La derrota para el Ejecutivo quedó expuesta aún cuando en la previa de las reuniones de comisión hizo circular un borrador con una serie de cambios que estaba dispuesto a aceptar para acelerar la firma de los dictámenes. Sin embargo, la propuesta del Gobierno no fue entregada a todos los legisladores, obviando incluso a aquellos que participan de las comisiones que debaten los proyectos y que, con sus firmas, tienen las llaves para abrir el paso de las iniciativas al recinto de la Cámara Alta.

Entre los cuestionamientos y pedidos de cambios que empezaron a llover desde la oposición, uno de los que más resonó fue el del peronista Edgardo Kueider (Entre Ríos-Unidad Federal), quien apuntó contra las facultades delegadas que el Legislativo le otorgaría al presidente Javier Milei y pidió eliminar la palabra “disolución total o parcial” pegada los organismos del Estado.

De no prosperar esta propuesta, el entrerriano reclamó la exclusión de una serie de empresas y organismos públicos para que, eventualmente, no puedan ser eliminados. Solicitó, por ejemplo, la quita de Aerolíneas Argentinas de las empresas sujetas a privatización, algo que el Gobierno rechaza. Para defender su postura, el senador aseguró que “no todos los organismos del Estado pueden dar superávit”. Luego, fue más allá al pedir apartar de la Ley Bases todo el capítulo administrativo y el Régimen de Incentivos a Grandes Inversiones (RIGI), para tratarlos como proyectos separados. Una iniciativa que el oficialismo no estaría dispuesto a aceptar.

Desde el radicalismo, el senador porteño Martín Lousteau advirtió con cierto tono de desconcierto: “No sé como sigue esto porque son modificaciones profundas. ¿Cómo es la dinámica? ¿Toman nota y después nos dan una devolución?” para luego plantear: “Si se discute la Ley Bases, no podemos no incluir una recuperación de los haberes jubilatorios, la seguridad del financiamiento universitario o la finalización de la obra pública”. Temas estos ya rechazados por el Poder Ejecutivo y que, en el caso puntual de las universidades, el Presidente amenazó con vetar.

A los reclamos se sumó el chaqueño Víctor Zimmermann (UCR), quien pidió establecer reglas para que, en caso de privatización, se garantice que Aerolíneas Argentinas mantendrá sus vuelos a destinos no rentables y el sostenimiento de todas las sucursales del Correo Argentino.

La ristra de modificaciones solicitadas por los opositores llevó a Abdala a anunciar el pase a un cuarto intermedio “hasta el martes o miércoles próximos”, cuando el proyecto oficialista entrará en su cuarta semana de debate.

Borrador

El senador libertario anticipó también que en las próximas horas comenzará a circular un nuevo borrador haciendo lugar a varios de los cambios reclamados.

De acuerdo a lo que trascendió ayer, el Gobierno aceptaría excluir a varios organismos públicos de las facultades de intervenir, fusionar o cambiar funciones. En esa nómina figuran el Banco Nacional de Datos Genéticos, el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI); el Senasa y la Administración de Parques Nacionales (APN), entre otros.

En cuanto al régimen de blanqueo de activos, accedería también a excluir del programa a quienes hayan sido funcionarios públicos en los últimos diez años y sus hermanos. Además, se bloquearía el ingreso hasta el año 2038 a planes similares a quienes adhieran al programa, al tiempo que se incrementaría al 20 por ciento la alícuota de Bienes Personales a quienes participen del blanqueo.

Con respecto al impuesto a las Ganancias, habría una modificación para permitir descargar del impuesto el 100 por ciento de los intereses de los créditos hipotecarios.

Sobre el RIGI, se modificaría la cláusula que declaraba nula de nulidad absoluta las medidas adoptadas por las provincias que se opongan o vayan en detrimento de los beneficios que otorga el programa y se agregaría una mención a la necesidad de que los emprendimientos que se incentiven fomenten el desarrollo de la cadena de producción local.