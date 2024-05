Milei en Time: “No implica respeto internacional”

La corresponsal de la revista Time, Vera Bergengruen, quien se encargó de realizarle la entrevista para ese medio estadounidense al presidente Javier Milei, aseguró ayer que la aparición del mandatario en la publicación no implica “respeto internacional”.

La periodista de la prestigiosa revista sostuvo que los editores de la publicación son los encargados de elegir a un candidato que sea “interesante para el mundo” y llevarlo a la portada del semanario.

En tanto, manifestó que la selección del presidente argentino tuvo que ver “más que nada por el experimento que está haciendo en Argentina”.

“Obviamente que ser esa celebridad, ese show y el personaje, no es lo mismo que el respeto internacional, y eso lo traté de describir en el artículo”, enfatizó Bergengruen en declaraciones radiales.

La corresponsal Time contó que escribió un “tipo de perfil” para presentar el presidente argentino al resto del mundo que no sabe mucho de él. “Quizás al público argentino no le pareció que haya tanto (material) nuevo”, señaló. Y reveló que no tuvo en cuenta las connotaciones locales del término “radical” en el título.