La atención paterna como método para prevenir el alcoholismo en los hijos

Un estudio realizado sobre 4.500 chicos de entre 11 y 15 años de edad puso en evidencia que el sólo hecho de saberse observados por sus padres los vuelve mucho menos propensos a beber, fumar o consumir drogas. El sondeo sorprendió ya que la vigilancia paterna tiene “mala prensa” en la mayoría de países y muchos padres tienden a pensar que no vale la pena estar encima de sus hijos porque si lo quieren van a beber igual.

El informe producido por especialistas de la Universidad de California y publicado en el Journal of Studies on Alcohol and Drugs, confirmó que los adolescentes son significativamente menos propensos a beber, fumar o usar drogas cuando sus padres controlan sus actividades y conocen su entorno social.

Concretamente, los investigadores determinaron que la simple conciencia de que los padres están monitoreando su conducta terminó reduciendo el uso de alcohol o drogas por parte de los adolescentes en un 40 por ciento, sin que mediaran amenazas de un castigo eventual. Ni siquiera necesitan ser descubiertos, sino tan solo saber que los padres están atentos frente al problema.

Al publicarse este estudio en ediciones anteriores se añadió que, aunque se supone que en la Argentina la venta de alcohol está prohibida para los menores de edad, ya a los 14 años el 70 por los chicos reconoce que lo probó. Así surge al menos de un estudio realizado hace unos años en escuelas del Gran La Plata por el Observatorio de Adicciones y Consumos Problemáticos de la Defensoría del Pueblo bonaerense. Según el estudio, ese porcentaje de niños y jóvenes –se consigna que tanto varones como mujeres beben por igual- manifestaron haber consumido alcohol alguna vez, un porcentaje que se eleva al 88,2 por ciento cuando la edad de la muestra se extiende a 17 años de edad.

El informe aquí mencionado importa mucho, en un contexto en el que los especialistas vienen enfatizando que la tolerancia social –y, antes que ello, también la familiar- hacia la ingesta de alcohol por los jóvenes parte de la idea errónea de que se trata de un hábito que no entraña consecuencias graves.

En contraste con ello, fuentes médicas explican que consumir bebidas en forma temprana contribuye a formar un hábito adictivo e interfiere con el desarrollo de algunas estructuras del cuerpo y del cerebro, afectando la salud futura de los jóvenes.

Esto sin contar que el consumo de alcohol predispone a todo tipo de accidentes, ya que los reflejos disminuyen al igual que las capacidades psicomotrices, y, de este modo, expone a los alcoholizados a colisiones vehiculares, caídas, desvanecimientos y atropellos en la vía pública. También se conoce que el consumo de alcohol suele ser puerta de ingreso hacia otras adicciones, como el tabaco y las drogas más fuertes.

Está claro que el consumo excesivo de alcohol entre los más jóvenes se ha convertido, y con razón, en uno de los motivos de mayor preocupación entre distintos especialistas y la comunidad, no sólo porque ese fenómeno refleja serias distorsiones de orden familiar, educativo y social, sino por las consecuencias físicas y psicológicas que este hábito genera. De allí que se les reconozca y asigna a los padres de los jóvenes una responsabilidad fundamental en este problema.