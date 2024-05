San Luis recibe al Atlético del Rosario, mientras Los Tilos y La Plata RC viajan

San Luis jugará en nuestra ciudad ante el último equipo posicionado en el fondo de la tabla y será más que una gran chance para que los maristas puedan meter la segunda victoria al hilo tras la victoria azulgrana del finde pasado: el rival de este sábado será el Atlético del Rosario en un cotejo que se llevará a cabo en el predio marista de la calle 520; al tanto que La Plata, volverá a viajar y se trasladará hasta la localidad de Ezeiza para chocar con uno de los fundadores de la Unión Argentina de Rugby: Lomas Athletic, un club que cuenta con una perlita en su historia que justamente no tiene que ver con la ovalada, sino con la redonda: los tricolores son los primeros campeones oficiales del fútbol argentino, un mérito que no les fue fácil que se lo reconozcan, pero tras una gestión del desaparecido ex mandamás de la AFA, Julio Humberto Grondona, los “fundadores” pudieron exhibir el particular logro.

Los Tilos en tanto se presentará en la localidad de Corimayo ante San Albano y los del Barrio Obrero tras subirse a la punta del torneo pretenderán seguir con la racha positiva cuando faltan veinte días para que se juegue el clásico de nuestra ciudad ante La Plata RC. Universitario defenderá la punta en Gonnet ante Círculo Universitario de Quilmes (CUQ), mientras que Albatros volverá a jugar de local ahora con La Salle y Berisso RC viajará para chocar con Ezeiza RC.

