A punta de pistola, tres ladrones dieron el golpe en un supermercado

El último jueves, a eso de las 18:45, la rutina del supermercado ubicado en 532 entre 17 y 18 se quebró de golpe por un violento asalto perpetrador por tres sujetos que, según las descripciones de los testigos, tenían los rostros cubiertos. Según pudo saber este diario, en el interior se encontraban la encargada y dos empleados, que apenas tuvieron tiempo de reaccionar antes de quedar frente a un arma.

Uno de los asaltantes, que parecía liderar la maniobra, apuntó directamente a la encargada y exigió que abriera la caja fuerte. La mujer, visiblemente nerviosa, intentó explicarle que no tenía la llave combinada para acceder. Pero la respuesta no aplacó la tensión: el silencio se volvió denso, los segundos eternos, y los empleados apenas se atrevían a moverse detrás del mostrador.

Ante la negativa, los delincuentes no dudaron. Se dirigieron hacia las cajas registradoras y comenzaron a golpearlas hasta que lograron abrirlas. Luego, barrieron con el dinero disponible y tomaron un teléfono celular del local. Cada movimiento fue rápido y preciso, como si lo hubiesen ensayado. En pocos minutos, la operación estaba consumada. La encargada, paralizada, solo atinó a observar cómo se esfumaban los ingresos del día.

Tras el golpe, los tres hombres cruzaron la rambla y se perdieron caminando por 17. No hubo gritos, ni disparos, ni persecución. La escena fue tan fugaz como violenta. Algunos transeúntes alcanzaron a notar la dirección de la huida, pero la oscuridad que comenzaba a caer sobre la avenida dificultó la identificación.

Las cámaras internas del supermercado registraron cada instante del asalto y podrían ser clave para identificar a los responsables.

El episodio se suma a una serie de hechos similares que mantienen en alerta a los comerciantes de la zona, cada vez más expuestos a una modalidad delictiva que combina precisión, violencia y anonimato.