Brillante coronación de Solana Sierra

Milei vuelve a Estados Unidos para mantener otra cumbre con Trump
El Lobo entre un técnico contra las cuerdas y la amenaza del descenso
Colorido desfile en el cierre de la fiesta de los inmigrantes
“El teléfono negro 2”: ¿La mejor película de terror del año?
El regalo para Mamá encontralo en Baobab: 10% de descuento y 3 cuotas sin interés
Celular 5G, TV Led y un metegol: EL DIA premia a sus suscriptores con sorteos imperdibles
Una reunión que marcó el arraigo y el auge del narcotráfico en la Región
Un economista aseguró que Milei prepara una nueva convertibilidad
Interna kirchnerista reflota un proyecto contra la ludopatía
Un mecanismo solidario incrementó jubilaciones de los agrimensores
La falta de presión y escasez de agua en Tolosa, una moneda corriente
Planteo de profesionales químicos tras la explosión en una escuela
Avanzan con la campaña contra el dengue en diversas zonas de la Ciudad
VIDEO. Otro horror femicida: vivir con miedo hasta encontrar la muerte
El denunciante del escándalo de las fotomultas se quedó sin un rol clave
Se reavivó un pleito de vieja data y una fiesta terminó con 3 heridos
Ariel García Furfaro apeló su procesamiento por el fentanilo
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Solana Sierra selló una semana inolvidable en España. La marplatense, mejor tenista argentina en el ranking WTA en la actualidad (86), jugó una final implacable para derrotar a la serbia Lola Radivojevic (173) por 6-3 y 6-1 y consagrarse campeona del WTA 125 de Mallorca.
Favorita en la previa por su ubicación en el ranking, Solana tomó la iniciativa del partido desde el comienzo. Fiel a su estilo, agresivo y explotando al máximo su potencia, quebró rápidamente el saque de su rival en el tercer game, para empezar a encaminarse en el primer set.
Tras un parate de un par de horas por lluvia, el cotejo se reanudó y Sierra volvió a quebrar el saque de Radivojevic para ponerse 5-2 arriba. El cierre de set fue un poco más enrevesado, ya que la europea recuperó un quiebre, pero la marplatense ganó el game siguiente y se llevó el parcial por 6-3.
En el segundo set no hubo equivalencias. Con un quiebre rápido en el segundo game del partido, Sierra se empezó a alejar en el marcador, y fue muy superior a su rival. Envalentonada, ganó los cinco primeros games, y Radivojevic apenas si pudo ganar un game para decorar el marcador. Tras desperdiciar un match point con el saque de su rival, Sierra pudo cerrar el set con su saque, por 6-1, para llevarse el triunfo y el título.
Cuarta consagración en el año para Sierra, que cada vez que superó los cuartos de final en la temporada se quedó con el trofeo. Esta es, además, su segundo título en un torneo WTA 125, con el plus de haber recibido el trofeo nada menos que de manos de Gabriela Sabatini.
Con este título, Sierra, que ya tiene 16 trofeos a nivel profesional (entre WTA 125 y títulos ITF), escala hasta el puesto 71 del ranking mundial, muy cerca del 64 que supo ocupar tiempo atrás. Ahora pondrá rumbo a Sudamérica, donde jugará, entre otros torneos, el Tucumán Open desde el 3 al 9 de noviembre.
LE PUEDE INTERESAR
Turf – Programas y Resultados
LE PUEDE INTERESAR
Loterías y quinielas
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí