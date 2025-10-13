Brillante coronación de Solana Sierra

Solana Sierra selló una semana inolvidable en España. La marplatense, mejor tenista argentina en el ranking WTA en la actualidad (86), jugó una final implacable para derrotar a la serbia Lola Radivojevic (173) por 6-3 y 6-1 y consagrarse campeona del WTA 125 de Mallorca.

Favorita en la previa por su ubicación en el ranking, Solana tomó la iniciativa del partido desde el comienzo. Fiel a su estilo, agresivo y explotando al máximo su potencia, quebró rápidamente el saque de su rival en el tercer game, para empezar a encaminarse en el primer set.

Tras un parate de un par de horas por lluvia, el cotejo se reanudó y Sierra volvió a quebrar el saque de Radivojevic para ponerse 5-2 arriba. El cierre de set fue un poco más enrevesado, ya que la europea recuperó un quiebre, pero la marplatense ganó el game siguiente y se llevó el parcial por 6-3.

En el segundo set no hubo equivalencias. Con un quiebre rápido en el segundo game del partido, Sierra se empezó a alejar en el marcador, y fue muy superior a su rival. Envalentonada, ganó los cinco primeros games, y Radivojevic apenas si pudo ganar un game para decorar el marcador. Tras desperdiciar un match point con el saque de su rival, Sierra pudo cerrar el set con su saque, por 6-1, para llevarse el triunfo y el título.

Cuarta consagración en el año para Sierra, que cada vez que superó los cuartos de final en la temporada se quedó con el trofeo. Esta es, además, su segundo título en un torneo WTA 125, con el plus de haber recibido el trofeo nada menos que de manos de Gabriela Sabatini.

Con este título, Sierra, que ya tiene 16 trofeos a nivel profesional (entre WTA 125 y títulos ITF), escala hasta el puesto 71 del ranking mundial, muy cerca del 64 que supo ocupar tiempo atrás. Ahora pondrá rumbo a Sudamérica, donde jugará, entre otros torneos, el Tucumán Open desde el 3 al 9 de noviembre.