Vacherot: Ganó la batalla de los primos

Hasta hace pocos días, Valentin Vacherot era un auténtico desconocido para la mayoría dentro el circuito ATP, que jugaba torneos de menor categoría, pero sin mayor trascendencia, El tenista nacionalizado monegasco, ya que nació en Francia, llegó al Masters 1000 de Shanghai, certamen con que se cerró la gira asiática, para disputar la Qualy en el puesto 204 del mundo y de ahí llegó a la final donde tras una gran remontada batió a su propio primo hermano, el francés Arthur Rinderknech (54) por 4-6, 6-3 y 6-3.

Claro que Vacherot, ya había dado la sorpresa al superar en una de las semifinales al mismísimo Novak Djokovic (5) en dos sets: 64 y 6-3, donde el serbio y ex número del mundo sufrió el calor reinante en la ciudad china, que durante la disputa del torneo hubo altas temperaturas, que según lo que expresado por la dirigencia de la ATP se comprometió a tomar medidas con respecto a esta situación que puso al límite varios jugadores.

Vacherot (diestro, 1,93m, revés a dos manos y entrenado por su medio hermano Benjamin Balleret) se convirtió en el primer tenista monegasco en ganar un torneo ATP y también se transformó en el jugador con menor ranking en conquistar un torneo Masters 1000 durante la Era Abierta.

Claro que jamás se imaginó que iba jugar una final en un torneo de semejante envergadura y levantar el trofeo tras ganarlo a su primo hermano, Arthur Rinderknech con quien compartió la etapa de tenis universitario en Estados Unidos. Jugaron juntos durante dos temporadas y en 2018 con Texas A&M alcanzó las semifinales del NCAA Championships.

En 2016, Valentin Vacherot hizo su presentación en el campo rentado, pero después como quedó dicho se fue a jugar al tenis universitario estadounidense, Cinco años después reaparece en el circuito ATP con escasa repercusión, ya que antes del Masters 1000 de Shanghai solamente había ganado cuatro torneos Challengers. Hasta aquí la mejor posición en el ranking del monegasco había sido 110 en junio del 2024; mientras que cuando se actualice ascenderá 164 casilleros por lo que se ubicará en la posición 40.

Vacherot recibió un cheque de US$ 1.124.300, el doble de lo que llevaba ganado en premios

El partido final contó con la presencia de Roger Federer en un palco de honor, que es el ídolo desde de infancia de Vacherot, cuando intercalaba el tenis con el esquí. La presencia del extenista suizo no tuvo una carga emotiva superior a lo habitual; aunque lógicamente, por el vínculo familiar entre ambos protagonistas, el monegasco, que pasó de ser reserva en la Qualy (finalmente entró por la baja del italiano Luca Nardi) y estuvo a dos puntos de la derrota contra el canadiense Liam Draxl en la segunda ronda de la clasificación, frente a Rinderknech remontó un partido por sexta vez en el torneo.

No necesitó hacerlo en las semifinales, cuando derrotó a Djokovic, en un partido soñado; mientras que Rinderknech lo hizo lo propio con el ruso Daniil Medvedev (4-6, 6-2 y 6-4). Sin embargo el monegasco tuvo calma y certezas para remontar el encuentro, donde terminó con ocho aces, una doble falta, un 68% de primeros servicios, el 78% de puntos ganados con el primer saque (38 de 49) y el 74% con el segundo. Además de quebrarle el saque su rival tres veces y de ceder el propio una sola vez.

“Si no hubiese ingresado a la Universidad de Texas en 2017 gracias a vos (por Arthur Rinderknech), no estaríamos aquí. Soñé con seguirte en el Top 100 y ahora estamos ahí los dos”, reconoció Vacherot al recibir el trofeo tras obtener el Masters 1000 de Shanghai, en una final que se prolongó por espacio de dos horas t 14 minutos de juego.

El mensaje de Vacherot Tuvo un capítulo más del vínculo familiar de los finalistas. “La abuela y el abuelo estarían orgullosos”, escribió el monegasco sobre el lente de televisión, colocándole el broche a un torneo de Shanghái inverosímil de pronosticar.

Hasta aquí, Vacherot tenía un total de 594.077 dólares en lo que respecta a premios en circuito ATP, pero tras ganar el Masters 1000 de Shanghai embolsó más de lo que tenía en toda su carrera, ya que recibió un cheque de US$ 1.124.380.