La Junta Electoral bonaerense rechazó que LLA exhiba afiches con la cara de Santilli en los centros de votación

La Junta Electoral bonaerense rechazó hoy que La Libertad Avanza (LLA) exhiba afiches con la cara del candidato Diego Santilli en los centros de votación, después de haber negado también la posibilidad de reimprimir las boletas para las elecciones legislativas del 26 de octubre.
De esta forma, tanto las boletas como los afiches electorales llevarán la imagen del diputado José Luis Espert, que renunció a su candidatura por el escándalo por los aportes del empresario Federico ‘Fred’ Machado, acusado por sus vinculaciones con el narcotráfico.
La decisión de la Junta Electoral bonaerense estuvo en línea con el fallo emitido previamente por la Cámara Nacional Electoral (CNE) que había declarado la “imposibilidad material” de reimprimir las Boletas Únicas de Papel (BUP) por los plazos vencidos del cronograma electoral.
Ahora, esta nueva resolución extiende esa imposibilidad a los afiches informativos que se colocan en cada mesa de votación para guiar a los electores.
El pedido de LLA buscaba actualizar la cartelería tras los cambios en la nómina de candidatos, pero la Justicia consideró que, a esta altura del proceso, cualquier modificación logística es “inviable”.
El juez federal bonaerense con competencia electoral Alejo Ramos Padilla había oficializado la lista de la Alianza LLA con el candidato a diputado Diego Santilli en primer lugar, en reemplazo de Espert.
De esta manera, la segunda en nómina seguirá siendo Karen Reichardt, y quien ascenderá al tercer lugar será el armador de LLA Sebastián Pareja.
Asimismo, la Boleta Única de Papel (BUP) continuará con la imagen de Espert debido a que la Cámara Nacional Electoral rechazó la reimpresión de las papeletas.
