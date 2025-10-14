Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

"Para que podamos seguir ayudándolo": Trump aclaró su frase sobre las elecciones en Argentina

14 de Octubre de 2025 | 20:17

Tras la reunión bilateral en la Casa Blanca, el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, utilizó su red social, Truth Social, para publicar un mensaje de contundente y explícito respaldo a su par argentino, Javier Milei, en el que no solo elogió su gestión, sino que también llamó a los argentinos a apoyarlo en las próximas elecciones legislativas.

"¡Gran reunión hoy con Javier Milei! Está haciendo las cosas correctas para su país", comienza el posteo de Trump. Y agrega: "Espero que el pueblo de Argentina entienda el buen trabajo que está haciendo y apoye su labor durante las próximas elecciones de medio término, para que podamos continuar ayudándolo a alcanzar el increíble potencial de Argentina".

El mensaje culmina con un apoyo sin fisuras y un guiño a su propio eslogan de campaña. "Javier Milei tiene mi completo y total apoyo (Complete and Total Endorsement). Él no los decepcionará. ¡HAGAMOS A ARGENTINA GRANDE OTRA VEZ! (MAKE ARGENTINA GREAT AGAIN!)", sentenció el líder republicano.

El posteo ratifica el fuerte alineamiento político e ideológico entre ambos mandatarios, y se suma a las advertencias que el propio Trump había realizado durante el encuentro, donde condicionó la continuidad de la ayuda financiera de Estados Unidos a un resultado favorable para La Libertad Avanza en los comicios del 26 de octubre.

 

