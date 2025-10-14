"Para que podamos seguir ayudándolo": Trump aclaró su frase sobre las elecciones en Argentina

Tras la reunión bilateral en la Casa Blanca, el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, utilizó su red social, Truth Social, para publicar un mensaje de contundente y explícito respaldo a su par argentino, Javier Milei, en el que no solo elogió su gestión, sino que también llamó a los argentinos a apoyarlo en las próximas elecciones legislativas.

"¡Gran reunión hoy con Javier Milei! Está haciendo las cosas correctas para su país", comienza el posteo de Trump. Y agrega: "Espero que el pueblo de Argentina entienda el buen trabajo que está haciendo y apoye su labor durante las próximas elecciones de medio término, para que podamos continuar ayudándolo a alcanzar el increíble potencial de Argentina".

El mensaje culmina con un apoyo sin fisuras y un guiño a su propio eslogan de campaña. "Javier Milei tiene mi completo y total apoyo (Complete and Total Endorsement). Él no los decepcionará. ¡HAGAMOS A ARGENTINA GRANDE OTRA VEZ! (MAKE ARGENTINA GREAT AGAIN!)", sentenció el líder republicano.

El posteo ratifica el fuerte alineamiento político e ideológico entre ambos mandatarios, y se suma a las advertencias que el propio Trump había realizado durante el encuentro, donde condicionó la continuidad de la ayuda financiera de Estados Unidos a un resultado favorable para La Libertad Avanza en los comicios del 26 de octubre.