Cortaron la luz para robar en un corralón de Los Hornos

Los saqueos en comercios platenses continúan siendo moneda corriente y no hay miras de que la situación sea revertida, al menos en lo inmediato.

Esta vez, quien resultó damnificado por esta acuciante realidad es el propietario del corralón “Mi Rincón”, ubicado en calle 137 entre 81 bis y 83, en Los Hornos.

Por lo que pudo averiguar este diario de voceros policiales, el dueño del negocio denunció en la comisaría tercera, que el robo allí ocurrió “alrededor de la una de la mañana” de ayer.

También indicó que “al menos dos delincuentes” entraron al corralón, tras romper las rejas de un ventanal, en el fondo del galpón. “Cortaron la luz y se llevaron unos 35.000 pesos, varias herramientas, una pava eléctrica y una radio, además de provocar roturas”, cerró.