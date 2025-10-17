Cencosud cierra varias sucursales de Vea en el país: qué pasa con las de La Plata

Pese a la intervención del Tesoro de EE.UU, el dólar no cede: el oficial escapa a $1485 y el CCL supera los $1500
La cadena de supermercados Cencosud concretó el cierre de al menos cuatro sucursales de Vea en distintas provincias del país, una decisión que dejó a más de un centenar de empleados sin tareas regulares.
Según confirmó Infobae, las tiendas afectadas se encuentran en Castelar y Moreno (provincia de Buenos Aires), San Martín (Catamarca) y Villa Krause (San Juan). En este último caso, unos 17 trabajadores quedaron sin puesto, mientras que el local de Castelar era uno de los más grandes de la cadena, con cerca de 80 empleados.
Desde la empresa informaron que se ofrecieron reubicaciones en otros locales del grupo o indemnizaciones en los casos en que no fuera posible mantener el vínculo laboral.
Las fuentes del sector atribuyen la medida a una combinación de factores: la caída del consumo, la reestructuración operativa para reducir costos y una revisión de la estrategia comercial de la compañía, que busca optimizar su red de locales en medio de un contexto competitivo y de retracción del gasto de las familias.
Cencosud, uno de los principales grupos del rubro supermercadista en Argentina, es dueño de las marcas Jumbo, Disco y Vea, y actualmente participa en negociaciones vinculadas a la posible adquisición de la operación de Carrefour en el país.
Por el momento, la empresa no brindó detalles sobre si habrá nuevas reestructuraciones ni precisó cuántos empleados podrán ser efectivamente reubicados.
Qué pasará con las sucursales de La Plata
El grupo Cencosud tiene cinco sucursales en la Región (tres Discos y tres Vea). Por el momento no figuran entre las sucursales que podrían ser dada de bajas.
Vale recordad, que hace unos años, prescindieron de la sucursal de Vea ubicada en Av. 19 de Tolosa.
