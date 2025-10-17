Pese a la intervención del Tesoro de EE.UU, el dólar no cede: el oficial escapa a $1485 y el CCL supera los $1500
Los autos evolucionaron, la mayoría de los modernos ya portan pantallas led y cada vez son menos los que poseen en tradicional estéreo. Eso sí, lo que no caduca son los "ladrones de pasacasete".
Esta mañana, dos hombres fueron protagonistas de un hecho de estas características en Plaza Belgrano, La Plata.
Exactamente, minutos antes de las 11, un Renault Clio de color bordó (ver video) fue el blanco. Estaba estacionado sobre calle 12, a pocos metros de la esquina con 40.
Allí, un muchacho (a esa hora, una zona muy transitada tanto por autos como peatones) simulaba hablar por teléfono y gesticulaba. Segundos después, se sumó un cómplice a la escena y forzó la puerta del conductor del Clio e ingresó al auto.
No pasó ni un minuto, que el muchacho bajó como si nada, con el estéreo en mano y escaparon caminando.
Una zona castigada
Ese sector de Barrio Norte en La Plata ha sido noticia en los últimos años por el robo automotor, pero bajo la modalidad inhibidores.
La mayoría de los casos publicados en este diario ocurrieron tanto en la avenida 13 como las adyacentes.
El uso de inhibidores para anular las alarmas y el cierre centralizado de los autos es una modalidad silenciosa que creció en los últimos meses. Estos dispositivos sirven para bloquear la señal enviada por las llaves cuando se activa la alarma, dejando al vehículo completamente vulnerable.
