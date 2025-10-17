Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Este domingo | En diario EL DIA encontrá el nuevo cupón del Cartonazo para ganar $20.000.000 o un auto 0KM

Policiales

VIDEO. A la vista de todos y en segundos, roban estéreos frente a Plaza Belgrano en La Plata

17 de Octubre de 2025 | 16:27

Escuchar esta nota

Los autos evolucionaron, la mayoría de los modernos ya portan pantallas led y cada vez son menos los que poseen en tradicional estéreo. Eso sí, lo que no caduca son los "ladrones de pasacasete".

Esta mañana, dos hombres fueron protagonistas de un hecho de estas características en Plaza Belgrano, La Plata.

Exactamente, minutos antes de las 11, un Renault Clio de color bordó (ver video) fue el blanco. Estaba estacionado sobre calle 12, a pocos metros de la esquina con 40.

Allí, un muchacho (a esa hora, una zona muy transitada tanto por autos como peatones) simulaba hablar por teléfono y gesticulaba. Segundos después, se sumó un cómplice a la escena y forzó la puerta del conductor del Clio e ingresó al auto.

No pasó ni un minuto, que el muchacho bajó como si nada, con el estéreo en mano y escaparon caminando.

Una zona castigada

Ese sector de Barrio Norte en La Plata ha sido noticia en los últimos años por el robo automotor, pero bajo la modalidad inhibidores.

La mayoría de los casos publicados en este diario ocurrieron tanto en la avenida 13 como las adyacentes.

El uso de inhibidores para anular las alarmas y el cierre centralizado de los autos es una modalidad silenciosa que creció en los últimos meses. Estos dispositivos sirven para bloquear la señal enviada por las llaves cuando se activa la alarma, dejando al vehículo completamente vulnerable.

 

 

