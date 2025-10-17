Wall Street cerró a la baja por la tensión con China

Milei admitió que Santiago Caputo podría desembarcar en su Gabinete tras las elecciones
La Bolsa de Nueva York retrocedió por las preocupaciones sobre la estabilidad financiera de los bancos regionales estadounidenses, pero también por el futuro de las relaciones comerciales entre Washington y Pekín. El índice Dow Jones perdió un 0,65%, el tecnológico Nasdaq retrocedió un 0,47% y el índice ampliado S&P 500, un 0,63%.
“Se observa un inicio de inquietud relacionado con la actividad de préstamos (...) y la debilidad se concentra en torno a los bancos regionales”, explicó Angelo Kourkafas, de la firma Edward Jones.
Zions Bancorporation cayó 13,14% tras anunciar una pérdida considerable relacionada con dos préstamos en su filial californiana.
Western Alliance retrocedió 10,88% después de declarar que enfrenta a un prestatario fraudulento.
El resto del sector financiero, que brilló a inicios de semana por sus buenos resultados trimestrales, también terminó en rojo, como Bank of America (-3,52%), JPMorgan Chase (-2,24%) o Wells Fargo (-2,86%).
El mercado estadounidense también se mostró cauteloso por las tensiones comerciales entre Pekín y Washington “que generan muchas incertidumbres”, dijo Kourkafas.
El secretario del Tesoro, Scott Bessent, afirmó el miércoles que Donald Trump aún planea reunirse próximamente con su homólogo chino. Sin embargo, el presidente de Estados Unidos parece enviar señales contradictorias hacia Pekín.
Al mismo tiempo, desde el 1 de octubre, los republicanos y la oposición demócrata están en un punto muerto en el Congreso y no han logrado ponerse de acuerdo sobre un nuevo presupuesto.
El gobierno federal se encuentra desde entonces en una parálisis (”shutdown”), lo que también preocupa a los mercados, según Kourkafas.
