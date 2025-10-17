Para 2026 se mantendrá el Apertura y el Clausura

Todavía no finalizó la actual temporada de la Liga Profesional, que la AFA ya planifica la competición para 2026. Además, ste torneo Clausura permitió el regreso de los hinchas visitantes en algunos encuentro, pero para el año que viene la intención de la organización es concretar un paso más. Precisamente, esa fue una de las propuestas que se analizó ayer en el Comité Ejecutivo, donde además de definir el formato para el próximo campeonato se abrió la puerta a la chance de contar con ambas parcialidades para los clásicos.

En otro orden, el formato del fútbol argentino para 2026 se mantendrá y será el mismo que se desarrolló durante este 2025, con un Apertura y Clausura al estilo Copa de la Liga, una vez más con 30 equipos divididos en dos zonas de 15 equipos.

Cada equipo juega 14 partidos dentro de su zona. Habrá una (1) fecha interzonal de clásicos por torneo (un partido por semestre contra el rival histórico). Y a ese se le sumará un interzonal adicional (no clásico) determinado por el sorteo. Los equipos mejor clasificados avanzan a fases eliminatorias de la competencia: Octavos de Final, Cuartos, Semifinal y Final.

La única novedad podría estar en estos mencionados interzonales de clásico, con la chance de volver a vivir este tipo de partidos con hinchadas de ambas parcialidades. Por ahora es solo una idea y requerirá de mucho análisis para encontrar la manera de llevarlo adelante.