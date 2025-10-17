Racing y Aldosivi, con un único objetivo: ganar

Milei admitió que Santiago Caputo podría desembarcar en su Gabinete tras las elecciones
Milei admitió que Santiago Caputo podría desembarcar en su Gabinete tras las elecciones
La cruzada de Milei: recuperar terreno en la Provincia y evitar tropiezos en sitios clave
Delito desbocado en La Plata: salvajes le robaron a una abuela y la dejaron ensangrentada y en shock
Si pagás en efectivo, las ofertas ganan por goleada en La Plata: para achicar costos, el "cash" resiste en los comercios
VIDEO. La Plata, cada vez más longeva: el caso de la vecina que festejó sus 107 años
Quién es el periodista de La Plata que se entregó y quedó preso, acusado de causarle lesiones graves a su ex
Melanotan II: un péptido multifacético para la exploración científica
La formación de Estudiantes para el clásico: Domínguez tiene una base y algunos interrogantes
Los once de Gimnasia para el clásico: Zaniratto juega al misterio y define los titulares
Mundial de Estados Unidos 2026: sedes, características especiales y selecciones clasificadas hasta ahora
Dolor en la música platense por la partida Gustavo Zampe: tenía apenas 34 años
VIDEO. Eitan Horn, conmovido: la vuelta a casa del ex rehén de Hamás con vínculos en La Plata
En la Ciudad, los básicos de la canasta subieron 2,5% en septiembre
Hipotecados UVA: más familias de La Plata piden devoluciones millonarias
Máximo y Florencia Kirchner buscan evitar el remate de sus bienes
Macri le pidió a Milei que convoque al diálogo después de las elecciones
Kicillof encabezó una actividad en Magdalena y volvió a criticar a Milei
La inflación mayorista se aceleró a 3,7% por la suba de los importados
Ordenaron reimprimir los afiches de candidatos sin Espert en la lista de LLA
Gobierno y empresarios discuten la reforma laboral en IDEA, sin la CGT
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Racing, que pelea por llegar a los playoff, recibe a Aldosivi, por la decimotercera fecha del Torneo Clausura, en un cotejo donde irá con mayoría de suplentes con el objetivo de cuidar jugadores de cara a la ida de las semifinales de la Libertadores ante Flamengo.
El partido, que está programado para las 19, se llevará a cabo en el Estadio Presidente Perón, más conocido como el “Cilindro”, se podrá ver a través de TNT Sports Premium y el árbitro será Sebastián Zunino, mientras que en el VAR estará Diego Ceballos.
Racing arriba a este cruce en un muy buen momento en el Clausura, donde ganó tres de sus últimos cinco partidos y empató los dos restantes. Esta buena seguidilla le permitió a la “Academia” salir del fondo de la tabla y escalar hasta la undécima posición, mientras que, si bien todavía no está en zona de playoffs, se encuentra a solo cuatro unidades del líder, que es Defensa y Justicia.
Aldosivi, por su parte, está en plena lucha por la permanencia, ya que se ubica penúltimo tanto en la tabla de promedios como en la anual, por lo que estaría perdiendo la categoría junto a San Martín de San Juan.
El comienzo de la decimotercera fecha contempla además otros dos partidos. Lanús, uno de los animadores y escolta del Grupo B, enfrentará esta nocha a las 21:15, en la Fortaleza, a Godoy Cruz, penúltimo en las posiciones.
Mientras que en La Paternal y por el Grupo A, Argentinos, que se está quedando afuera de los playoff, recibe desde las 21.15 al golpeado Newell´s, que llega en caída libre.
LE PUEDE INTERESAR
Adelantan el horario del partido que River jugará ante Talleres en Córdoba
LE PUEDE INTERESAR
Para 2026 se mantendrá el Apertura y el Clausura
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí