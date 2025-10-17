Racing y Aldosivi, con un único objetivo: ganar

Racing, que pelea por llegar a los playoff, recibe a Aldosivi, por la decimotercera fecha del Torneo Clausura, en un cotejo donde irá con mayoría de suplentes con el objetivo de cuidar jugadores de cara a la ida de las semifinales de la Libertadores ante Flamengo.

El partido, que está programado para las 19, se llevará a cabo en el Estadio Presidente Perón, más conocido como el “Cilindro”, se podrá ver a través de TNT Sports Premium y el árbitro será Sebastián Zunino, mientras que en el VAR estará Diego Ceballos.

Racing arriba a este cruce en un muy buen momento en el Clausura, donde ganó tres de sus últimos cinco partidos y empató los dos restantes. Esta buena seguidilla le permitió a la “Academia” salir del fondo de la tabla y escalar hasta la undécima posición, mientras que, si bien todavía no está en zona de playoffs, se encuentra a solo cuatro unidades del líder, que es Defensa y Justicia.

Aldosivi, por su parte, está en plena lucha por la permanencia, ya que se ubica penúltimo tanto en la tabla de promedios como en la anual, por lo que estaría perdiendo la categoría junto a San Martín de San Juan.

El comienzo de la decimotercera fecha contempla además otros dos partidos. Lanús, uno de los animadores y escolta del Grupo B, enfrentará esta nocha a las 21:15, en la Fortaleza, a Godoy Cruz, penúltimo en las posiciones.

Mientras que en La Paternal y por el Grupo A, Argentinos, que se está quedando afuera de los playoff, recibe desde las 21.15 al golpeado Newell´s, que llega en caída libre.